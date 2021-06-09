شكرا لقرائتكم خبر عن تركمانستان تقلص آمال لبنان المونديالية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت- (أ ف ب)

تقلصت آمال منتخب لبنان في التأهل إلى الدور النهائي من التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، بخسارته أمام نظيره التركمانستاني 2-3 الأربعاء على ملعب مدينة غويانغ الكورية الجنوبية، في الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الثامنة.

وكان الفوز كفيلاً بحجز «رجال الأرز» مقعداً في الدور الختامي وبالتالي التأهل تلقائياً إلى نهائيات كأس آسيا، إلا أن الخسارة أدخلت لبنان في متاهة الحسابات المعقدة، وبات يحتاج إلى الفوز على منتخب كوريا الجنوبية في الجولة الأخيرة، في حين لم يعد لتركمانستان أي آمال رغم فوزها.

وتجمد رصيد لبنان الذي لم يشارك بتاريخه في المونديال عند 10 نقاط بالتساوي مع كوريا الجنوبية المتصدرة والتي تلعب لاحقاً مع سريلانكا.

ويتأهل إلى الدور النهائي من تصفيات كأس العالم صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات الثماني، كما تحصل هذه المنتخبات على بطاقات التأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.

وأجرى المدرب اللبناني جمال طه أربعة تبديلات على تشكيلته التي خاضت المباراة الأولى مع سيريلانكا، فأشرك قاسم الزين ظهيراً أيسر بدلاً من حسن شعيتو «شبريكو» وروبرت ملكي بدلاً من حسين زين، وأبقى ربيع عطايا احتياطياً مفضلاً حسن «سوني» سعد، وكانت المفاجأة إشراك حسين منذر في خط الوسط إلى جانب نادر مطر وجورج ملكي.

وافتقد طه جهود أربعة لاعبين أساسيين هم القائد حسن معتوق وحسن شعيتو «موني» بداعي الإصابة، إذ لم يسافرا مع البعثة أصلاً إلى كوريا الجنوبية، والهداف هلال الحلوة بداعي الإيقاف، وصانع الألعاب باسل جرادي بسبب إجباره على الحجر الصحي لمخالطته شخصاً مصاباً بفيروس كورونا في الطائرة التي أقلت البعثة.