تقارير: الترجي يخاطب كاف بشأن حضور الجماهير لمباراة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

خاطبت إدارة الترجي الرياضي التونسي، الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" ووزارة الصحة التونسية بشأن السماح بحضور الجماهير لمباراة الأهلي المقبلة في إطار دور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وبحسب إذاعة "موزاييك" التونسية، فإن إدارة الترجي وجهت خطابًا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم بتقدمها بطلب إلى وزارة الصحة التونسية للسماح بحضور 15 ألف متفرج خلال مباراة الأهلي.

وأضافت الإذاعة التونسية، أن "كاف" طالب بخطاب رسمي من الحكومة التونسية توضح من خلاله إيجابية الوضع الصحي في البلاد حتى يسمح بتواجد الجماهير داخل الملعب.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" وجه تهديدًا رسميًا لإدارة الترجي بشأن عدم حضور الجماهير الاستحقاقات المقبلة بعد حضور البعض لقاء شباب بلوزداد الجزائري في إياب دور الثمانية من مسابقة دوري الأبطال الأفريقي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب في ملعب "حمادي العقربي" يوم 19 من الشهر الجاري، في المقابل ستقام موقعة الإياب في مصر وتحديدًا يوم 26 من الشهر الجاري على ملعب "الأهلي we السلام".

جدير بالذكر أن الفائز من هذه المباراة سيواجه الفائز من المباراة الثانية والتي ستجمع بين الوداد البيضاوي المغربي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي.