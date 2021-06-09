أشرف صبحي يوضح.. هل تستضيف مصر كأس الأمم الأفريقية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أنه خلال استضافة فيرون أومبا الأمين العام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، لم يتطرق الحديث مطلقًا حول إمكانية استضافة مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2022.

وأضاف صبحي خلال بيان صحفي، أن لم يحدث أي نوع من أنواع التواصل سواء من الجانب المصري أو من جانب الاتحاد الأفريقي "كاف" بشأن استضافة مصر للبطولة الأفريقية في ظل أن آخر نسخة أقيمت في مصر عام 2019.

وكانت مصر، استضافت نسخة كأس أمم إفريقيا 2019 بدلاً من الكاميرون، التي لم تكن ملاعبها جاهزة حينها لإقامة المنافسات، ويبدو أن السيناريو سيتكرر مرة أخرى في النسخة المقبلة.

وتضمن اللقاء بحث العديد من أوجه التعاون مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم والتي تشمل الإجراءات الخاصة بإنشاء مجمع رياضى للاتحاد الأفريقي على مساحة كبيرة يتم تخصيصها من خلال جهات الدولة المعنية، وذلك في ضوء الضوابط المتضمنة باتفاقية المقر الخاصة بالكاف والتي تم اعتمادها عام 2019.

كما بحث وزير الرياضة مع أمين عام الكاف دراسة إنشاء مشروع أكاديميات كرة القدم داخل المدارس المصرية المرحلة السنية 13 حتى 15 سنة، وذلك لتصبح أحد اهم آليات اكتشاف المواهب من النشء والشباب والفتيات بالمدارس المصرية على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وأكد وزير الرياضة للأمين العام أن مصر حريصة على توفير كافة أشكال الدعم والرعاية الخاصة بتطوير منظومة كرة القدم الأفريقية لوضعها في مكانتها العالمية في ظل التطور الكبير الذى شهدته البنية الرياضية المصرية والإمكانات الإدارية والفنية واللوجستية والبشرية التي تمتلكها مصر ، مشيرًا أن العديد من دول القارة الأفريقية تشهد خلال الفترة الحالية تطورات كبيرة في مجال منظومة كرة القدم.

ومن جانبه، وجه الأمين العام للكاف شكره وتقديره لجهود الدولة ودعمها المستمر لمنظومة كرة القدم الأفريقية مشيرًا أن الفترة المقبلة سوف تشهد العديد من أوجه التعاون في مجالات أكاديميات ومدارس كرة القدم في ضوء حرص وزير الشباب والرياضة على تذليل كافة العقبات وتوفير الإمكانات من خلال حرصه على التواصل والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية في مصر لتكثيف أوجه التعاون المشترك.