طبية الأهلي: معلول جاهز.. أفشة يقترب.. وإصابة طاهر بسيطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية بالنادي الأهلي، إن محمد مجدي "أفشة" يقترب من اللحاق بمباراة الترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا، مؤكدا على جاهزية علي معلول للمشاركة في مباراة الفريق الأحمر.

ويستعد الأهلي ليحل ضيفا على الترجي التونسي يوم 19 يونيو الجاري على ملعب رادس، على أن تقام مباراة الإياب في القاهرة يوم 26 من الشهر ذاته.

وخلال تصريحات هاتفية لبرنامج "60 دقيقة" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس2"، قال شوقي: "لدينا أمل في لحاق محمد مجدي أفشة بالمباراة الأولى في تونس، اللاعب يتعافي بشكل جيد ويقترب من اللحاق بمباراة الترجي الأولي، كما أن علي معلول جاهز للمشاركة في المباراة".

وأضاف: "إصابة طاهر محمد طاهر عبارة عن الم فقط ولم ترتق للإصابة، ومن الوارد لحاقه بمعسكر المنتخب الأولمبي".

وتابع: "محمد هاني يواصل برنامجه العلاجي، أمامه حوالي أسبوعين قبل العودة للملاعب".

وبسؤاله عن موقف محمود متولي وتطورات إصابته، قال: "إصابة متولي بسيطة وليست في القدم المصابة مؤخرا، ليس هناك خوف من إصابته، وسيعود لتدريبات الفريق عقب عودة الفريق من رحلة تونس".

وواصل: "بالنسبة لكريم وليد (نيدفيد) فحسم أمر مشاركته فني وليس طبي، اللاعب سليم من الناحية الطبية تماما".

وأتم: "محمد محمود في نهايات برنامجه العلاجي، وخلال 10 أيام سيكون جاهزا مع الفريق".