رسميًا.. لاتسيو يعلن ساري مدربا للفريق بسيجار

أعلن نادي لاتسيو الإيطالي، تعاقده مع ماوريسيو ساري، خلال الميركاتو الصيفي 2021، ليتولى مهمة تدريب الفريق بداية من الموسم المُقبل 2021-2022، خلفًا لإنزاجي.

وتقدم سيموني إنزاجي المدير الفني السابق، بإستقاله ليتولى بعدها تدريب نادي إنتر ميلان، خلفًا لأنطونيو كونتي الذي تقدم بإستقالته بسبب خلاف مع الإدارة.

وجاء إعلان ساري مديرًا فنيًا للاتسيو، بطريقة غريبة، إذ نشرت صفحة النادي عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر صورة لـ”سيجار” مع صورة لاعبي الفريق، دون الكشف عن تفاصيل التعاقد.

وكانت تقارير صحفية إيطالية أشارت إلى وجود اتفاق ساري مع لاتسيو، ومن المتوقع أن عقد مدته عامين قابلة للتجديد لموسم إضافي، على أن يتقاضى راتب سنوي فيمته 3.3 مليون يورو، بالإضافة إلى المكافآت الخاصة بالمباريات والبطولات.

ودرب ساري العديد من الأندية في مقدمتها نابولي، قبل الانتقال إلى تشيلسي وتحقيق لقب الدوري الأوروبي مع البلوز ثم انتقل إلى يوفنتوس، قبل أن تتم إقالته بسبب تراجع النتائج.