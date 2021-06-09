شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يتحدث عن أزمة فرجاني ساسي مع الزمالك ويكشف حقيقة انتهاء عقده في يونيو (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، تحدث عن أزمة فرجاني ساسي، الذي أصبح جديث الصباح والمساء، داخل نادي الزمالك خلال الفترة الحالية، خاصة عقب أنباء رحيل اللاعب التونسي عن فريقه الحالي وعدم التجديد لفريقه المصري.

وقال باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك عن أزمة تمديد عقد فرجاني ساسي: «ساسي لاعب ممتاز، أتمنى بقائه مع الزمالك عقده ينتهي بنهاية الموسم، ولا يوجد شيء في عقده ينص على نهايته في 30 يونيو، أما عن مصيره فهذا أمر معقد للغاية».

وأضاف كارتيرون، خلال تصريحاته لشكبة سكاي نيوز، على مستوى يوسف أوباما وأحمد السيد زيزو في الفترة الأخيرة: «أشكر أوباما هو لاعب هام جدا بالنسبة لنا وله دور واضح، وسعيد بعودة زيزو لمستواه المعهود في المباريات الأخيرة».

وعن مشاركة الثنائي شيكابالا وعبدالشافي مع الزمالك، علق المدير الفني للزمالك: «عبدالشافي وشيكا لاعبين كبار جدا ولديهم خبرات كبيرة، بالطبع ليس شرطا أن يشاركا في كافة المباريات نظرا لعامل السن ولكن سأستعين بخبراتهم دائما في المواجهات الكبرى».

ويتصدر الزمالك الذي يقوده المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، جدول ترتيب بطولة الدوري المصري برصيد 55 نقطة من 25 مواجهة بالمسابقة المحلية وبفارق 6 مباريات أكثر من الأهلي، الغريم التقليدي والوصيف برصيد 41 من النقاط.