شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يكشف فرص فوز الزمالك بلقب درع الدوري الممتاز 2021 (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - باتريس كارتيرون، المدير النفي لنادي الزمالك، تحدث عن فرص فريقه للفوز بلقب الدوري الغائب عن القلعة البيضاء منذ 7 سنوات. وقال خلال حديثة لشبكة سكاي نيوز، «من الصعب الحديث عن فرصنا في حصد لقب الدوري هذا الموسم، طالما أن الأهلي لديه الكثير من المباريات المؤجلة، لذا سيكون من الضروري أن ننتظر إلى أن يلعب الأهلي كافة مبارياته المتأخرة لنعرف ما هي فرصنا؟».

وبشأن تأثير ضغط المباريات على تعادل الفريق الأخير أمام الجونة بالدوري المصري يجيب المدرب الفرنسي: «تعادلنا سلبيا، خارج ملعبنا في ظل غيابات كثيرة ولاعبين مرهقين بسبب تلاحم المباريات وكنا نلعب كل ثلاثة أيام بشكل متواصل في ملاعب مختلفة، الأمر كان صعب للغاية وبعض اللاعبين كانوا خارج»مستواهم الذهني«واثق في استعادتها بعد فترة التوقف».

ويتصدر الزمالك الذي يقوده المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، جدول ترتيب بطولة الدوري المصري برصيد 55 نقطة من 25 مواجهة بالمسابقة المحلية وبفارق 6 مباريات أكثر من الأهلي، الغريم التقليدي والوصيف برصيد 41 من النقاط.