شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يسمح بحضور الجماهير لمباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الإعلامي مدحت شلبي، عن موافقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» حضور الجماهير خلال مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر خوضها خلال النصف الأخير من الشهر الجاري، بين الأهلي والترجي، والوداد وكايزر تشيفز.

وقال شلبي خلال برنامجه مساء أمس الثلاثاء، إن الاتحاد الأفريقي قرر إلقاء الكرة في ملعب الدولة التي تستضيف اللقاء، بحيث يتم تحديد سعة دخول الجماهير وفقا للإجراءات الاحترازية لكل دولة على أن لاتزيد عن 50% من سعة الاستاد الذي يستضيف اللقاء.