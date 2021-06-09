شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل باتشيكو : الزمالك تأخر في رده على الفيفا بشأن الشكوى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال شريف فاروق، وكيل البرتغالي جايمي باتشيكو، إن اللجنة المعينة لإدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، فتحت باب التفاوض مع المدير الفني السابق للفريق لحل أزمة مستحقاته المالية، بعد تقدمه بشكوى رسمية لدى الاتحاد الدولي «فيفا»، والتي تقتضي بحصوله على مليون و400 ألف دولار.

وأضاف فاروق في تصريحات تليفزيونية، أن اللجنة الحالية تسعى للتفاوض الودي مع باتشيكو وسداد مستحقاته المتأخرة ثم يقوم المدرب بسحب شكواه ضد النادي، ولكن الزمالك تأخر في رده على الاتحاد الدولي بشأن الشكوى المقدمة .

واختتم فاروق: من المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة جلسة مفاوضات بين مسؤولي الزمالك والبرتغالي باتشيكو، للتوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين حول مستحقاته المتأخرة، كما أن المدرب يدرس عدة عروض من أندية الدوري الصيني والإماراتي.