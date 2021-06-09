شكرا لقرائتكم خبر عن قناة الزمالك: الأهلي الأقرب للفوز ببطولة أفريقيا «كعبة عالي» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خالد الغندور لاعب المنتخب الوطني والزمالك الأسبق، قال في برنامجه إن النادي الأهلي يستطيع الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا خلال النسخة الحالية.

وقال ماهر جنينة، خلال تواجده ضيفا في قناة الزمالك بصحبة الغندور، إن النادي الأهلي كعبة عالي، موسيماني يعلم جيدا الفوز بالمباريات. ورد مقدم برنامج زملكاوي، أنا متفق معك في العديد من النقاط التي قولتلها، ولكن الأهلي حال وصوله للنهائي ومواجهة الوداد، هيكون الفريق المغربي الأقرب للفوز.