شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا رفض ناصر ماهر الدخول في صفقة تبادلية؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد يحيي وكيل اللاعبين، أنه من الطبيعي أن تكون جميع الأندية في الدوري لديها رغبة في ضم ناصر ماهر لاعب النادي الأهلي.

وقال يحيي في تصريحاته تليفزيونية، إن من غير المقبول دخول ناصر ماهر في صفقات تبادلية، وهو سادس كابتن في الأهلي، وكابتن المنتخب الأولمبي.

وأضاف أن لم يطرح أحد عقد صفقة تبادلية بين الأهلي وبيراميدز، وإذا تم الطرح فهو مرفوض تماما.

وتابع أن بيراميدز يرغب في ضم ناصر ماهر، منذ الموسم الماضي، كما أنه لديه رغبة أيضا في الموسم المقبل.

وأردف أحمد يحيي أن الحديث عن انضمام مصطفى فتحي إلى الأهلي غير منطقي، لأنه يتبقى في عقده موسم مع الزمالك.

واختتم وكيل اللاعبين قائلا:«إن الزمالك لم يفاتح مصطفى فتحي في تمديد عقده».