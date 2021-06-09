شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة: «المراسم والبروتوكول» على مائدة منحة ناصر للقيادة الدولية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نظمت وزارة الشباب والرياضة، لقاءا حواريا حول المراسم والبروتوكول ضمن فعاليات اليوم الثامن لمنحة ناصر للقيادة الدولية في نسختها الثانية بمشاركة شباب من 50 دولة من إفريقيا وأسيا وأمريكا اللاتينية خلال الفترة من ( 16-1) من يونيو الجارى 2021 تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية بحضور أحد الخبراء العسكريين في البروتوكول والمراسم.

وبدأ اللقاء الحوارى باستعراض فيلما عن زيارة شباب منحة ناصر لأكاديمية الشرطة، واستعراض فيلما آخر عن تدريب العنصر النسائى في الجهاز الشرطى، ثم تطرق الحوار عن المراسم والبروتوكول وعن أهميته وعن أهم القواعد العامة التي يجب أن تراعى في ذلك واختلافها من حدث لآخر في طريقة الجلوس وترتيب الاقدمية، وكذلك وضع الأعلام والذى يجب ان يكون موضوع بزاوية 45 درجة، والمراسم في الاستقبال قد تتسبب في بعض الأزمات الدبلوماسية اذا لم تراعى .

وقد تم مناقشة بعض الامور في المراسم العسكرية وكيفية الاعداد والتجهيز لها، وكذلك كيفية الاعداد لاستقبال الوفود الأجنبية، وكيفية الاهتمام بالمسمى الوظيفى في استقبالهم ومراعاة ذلك في الاحداث المختلفة، علاوة على مراعاة القواعد في تسليم الهدايا، واختلاف الزى في المراسم أو الاستقبال في الصباح عن المساء وكيفية اختيار الألوان.

وأفسح المجال ليكون اللقاء حواريا تفاعليا من شباب المنحة مع المحاضر حول موضوعات عدة كالتنظيم للمؤتمرات الكبرى، وكيفية استقبال رؤساء الدول أو من يمثلهم، وكيفية التعامل في حالة عدم الالتزام بالتوقيتات المحددة، وفن الاتيكيت الخاص بتناول الطعام، وكيفية اعداد الموائد الرسمية، وكيفية الحصول على علوم مختلفة في المراسم والبروتوكول والاتيكيت، وكيفية الالتحاق بكلية الشرطة لما بعد الدراسة الجامعية من الدول الاخرى، المعايير المحددة للدراسة الشرطية، أساسيات المصافحة، والنشيد الوطنى، التكريمات، وموضوعات أخرى متنوعة.