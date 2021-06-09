تصفيات كأس العالم 2022 | نيمار يقود البرازيل لهزيمة باراجواي وتعزيز الصدارة بأقل مجهود!

تعرف على نتيجة مباراة البرازيل وباراجواي في الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2022، والتي أقيمت فجر اليوم الاربعاء 9 يونيو على ملعب ديفينسوريس ديل الشاكو بالعاصمة الباراجويانية أسونسيون.

قاد الهداف التاريخي الثاني لمنتخب البرازيل “نيمار جونيور” بلاده إلى فوز ثمين خارج الديار بهدفين دون رد، ليحافظ على صدارة جدول ترتيب مجموعة أميركا اللاتينية في تصفيات المونديال برصيد 18 نقطة بفارق 6 نقاط عن الأرجنتين التي تعادلت في وقت سابق اليوم الاربعاء مع كولومبيا.

وانتهى الشوط الأول بتقدم البرازيل بهدف نظيف سجله نيمار في الدقيقة 5 بتسديدة ذكية من حوالي 12 ياردة فقط، وقبل نهاية الشوط الثاني والمباراة أضاف البديل “باكيتا” الهدف الثاني في الدقيقة 93 بتسديدة أرضية ارتطمت في القائم الأيمن بعد تلقيه تمريرة ذهبية من نيمار.

وجاء الهدف الأول لمنتخب البرازيل امام باراجواي بعدما أرسل جابرييل جيسوس تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء، فشل ريتشارلسون في السيطرة عليها لتعبر وتجد نيمار غير المراقب، ليتسلمها ويسددها بالقدم اليمنى لحظة تقدم حارس مرمى باراجواي لغلق زوايا التسديد.

ورفع نيمار جونيور بعد هذا الهدف رصيده لـ 5 أهداف في صدارة لائحة هدافي تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أميركا الجنوبية، كما مهد 3 تمريرات حاسمة لزملائه، وهو ما لم يستطع أي لاعب فعله حتى الآن في الجولات التي لعبت.

ويُمثل هذا الهدف قيمة كبيرة بالنسبة لمنتخب البرازيل، فقد جعل من نيمار الهداف التاريخي للبلاد في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم برصيد 11 هدفًا مناصفة مع الأسطورتين “روماريو وزيكو”.

وتفوق نيمار أخيرًا على الهدافين التاريخيين للبرازيل في تصفيات المونديال “كاكا ورونالدو ولويس فابيانو” بفارق هدف، حيث سجلوا جميعًا 10 أهداف خلال مشاركاتهم مع السامبا.

وصار نيمار دا سيلفا على بُعد 11 هدفًا من الأسطورة بيليه ويعادل رقمه التاريخي كأفضل هداف في تاريخ منتخب البرازيل، ورفع نيمار رصيده لـ 66 هدفًا في المركز الثاني بلائحة الهدافين التاريخيين، ويتصدر بيليه بـ 77 هدفًا.

وفي الدقيقة قبل الأخيرة من الوقت المحتسب بدل من ضائع، تلقى لوكاس باكيتا تمريرة من نيمار داخل منطقة الجزاء قابلها بتصويبة من لمسة واحدة بالقدم اليسرى ذهبت على أقصى يمين حارس المرمى، ليحتفل بهدفه الدولي الرابع بعد مشاركته في الدقيقة 46 بدلاً من لاعب وسط مانشستر يونايتد فريد.