فيديو | مشاهدة هدف البرازيل الاول امام باراجواي في تصفيات المونديال “نيمار”

شاهد فيديو هدف البرازيل الاول امام باراجواي في تصفيات المونديال، والذي حمل توقيع هداف باريس سان جيرمان “نيمار جونيور” في الدقيقة الخامسة من الشوط الأول.

وأرسل جابرييل جيسوس تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء، فشل ريتشارلسون في السيطرة عليها لتعبر وتجد نيمار غير المراقب، ليتسلمها ويسدد بالقدم اليمنى لحظة تقدم حارس مرمى باراجواي لغلق زوايا التسديد.

ورفع نيمار جونيور بعد هذا الهدف رصيده لـ 5 أهداف في صدارة لائحة هدافي تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أميركا الجنوبية، كما مهد 3 تمريرات حاسمة لزملائه، وهو ما لم يستطع أي لاعب فعله حتى الآن في الجولات التي لعبت.

ويُمثل هذا الهدف قيمة كبيرة بالنسبة لمنتخب البرازيل، فقد جعل من نيمار الهداف التاريخي للبلاد في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم برصيد 11 هدفًا مناصفة مع الأسطورتين “روماريو وزيكو”.

وتفوق نيمار أخيرًا على الهدافين التاريخيين للبرازيل في تصفيات المونديال “كاكا ورونالدو ولويس فابيانو” بفارق هدف، حيث سجلوا جميعًا 10 أهداف خلال مشاركاتهم مع السامبا.

وصار نيمار دا سيلفا على بُعد 11 هدفًا من الأسطورة بيليه ويعادل رقمه التاريخي كأفضل هداف في تاريخ منتخب البرازيل، ورفع نيمار رصيده لـ 66 هدفًا في المركز الثاني بلائحة الهدافين التاريخيين، ويتصدر بيليه بـ 77 هدفًا.

شاهد هدف نيمار اليوم