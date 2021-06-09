شكرا لقرائتكم خبر عن «برشلونة» يُخطط للتعاقد مع نجم «نابولى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى نادى برشلونة الإسبانى للتعاقد مع الإسبانى فابيان رويز، لاعب خط وسط فريق نابولى الإيطالى، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد فشل التعاقد مع الهولندى جورجينو فينالدوم، لاعب ليفربول الإنجليزى.

وذكرت صحيفة «سبورت» أن فشل ضم فينالدوم جعل برشلونة يصوّب أنظاره نحو الإسبانى فابيان رويز، نجم وسط نابولى، مضيفة أن عملية ضم رويز تواجه الكثير من الصعوبات، بسبب صلابة أوريليو دى لورينتيس، رئيس نابولى، فى التفاوض، وكذلك الوضع الاقتصادى الصعب، الذى يمر به النادى الكتالونى.

وتابعت الصحيفة أن نابولى حدد 50 مليون يورو، من أجل السماح برحيل فابيان رويز، البالغ من العمر 25 عامًا، مشيرة إلى أن الفريق الإيطالى سيتفاوض على الأموال فقط، حيث لا يريد نابولى دخول بعض اللاعبين فى صفقة اللاعب الإسبانى.

وفى السياق ذاته، يرغب نادى برشلونة الإسبانى فى تدعيم صفوفه بمدافع جديد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، رغم نجاحه مؤخرًا فى ضم إيريك جارسيا مدافع مانشستر سيتى. وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» أن نادى برشلونة يبحث حاليًا عن ضم مدافع مميز فى الفترة الجارية، خاصة أن صامويل أومتيتى فى طريقه للرحيل عن البارسا، موضحة أن جيوليس كوندى، مدافع إشبيلية، يحظى باهتمام برشلونة لعدة أسباب، منها عامل السن والتطور الذى ظهر عليه، والقوة الجسدية، بالإضافة إلى معرفته الجيدة بالدورى الإسبانى.

وأشارت الصحيفة إلى أن كوندى أعلن قبل أيام رغبته فى الانتقال واللعب لفريق أكبر، مشيرة إلى أن إشبيلية رفض عرضًا بقيمة 55 مليون يورو من مانشستر سيتى، للتفريط فى اللاعب صاحب الـ22 عامًا.

ويريد إشبيلية الحصول على 80 مليون يورو، وهى قيمة الشرط الجزائى فى عقد كوندى، والذى سينتهى فى 2024.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة سيحاول وضع بعض اللاعبين فى صفقة كوندى، مثل كونراد دى لا فوينتى وفرانسيسكو ترينكاو، وربما عودة كليمنت لينجليت للفريق الأندلسى، مضيفة أن ماتياس دى ليخت، مدافع يوفنتوس، هو اللاعب الذى يضعه برشلونة على قائمة الاحتياط، حال فشل التعاقد مع كوندى.

ومن ناحية أخرى، أكد الإسبانى بيب جوارديولا، المدير الفنى لفريق مانشستر سيتى الإنجليزى، أن الهولندى رونالد كومان، المدير الفنى لبرشلونة، يستحق البقاء مع الفريق فى الموسم الجديد.

وقال جوارديولا، خلال حديثه لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية: «لقد كان عامًا صعبًا، لكن برشلونة قدم أداءً جيدًا فى جزء كبير من الموسم»، مضيفًا: «كومان يستحق الاستمرار لمدة موسم آخر، السنوات الثانية دائمًا أفضل من الأولى، أنا سعيد للغاية بقرار الإبقاء عليه، تحدثت مع الرئيس وهو مقتنع بالقرار».

وتابع: «الهزائم تُضعف أى مدرب، لكن الأمور ستمضى نحو الأفضل مع بداية الموسم المقبل، الجماهير ستعود للملاعب، ستكون الأمور مختلفة تمامًا عن هذا العام».

وأوضح: «لقد دربت 3 أندية مختلفة، لا شىء يُقارن بالإعلام فى برشلونة أو مدريد، التأثير أكبر بكثير، كل شىء يصعب التحكم فيه بشكل خاص، وقد ناقشت هذا الأمر مع رونالد كومان».