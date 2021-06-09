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المقاولون العرب: الزمالك لم يفاوض «مجلي».. و«النحاس» مستمر مع الفريق

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، أن الزمالك لم يحسم موقفه حتى الآن بشأن تجديد إعارة سيف الدين الجزيري من عدمها، مشيراً إلى أن اللاعب انتقل إلى الفريق الأبيض على سبيل الإعارة بنية البيع النهائي.

وعن مفاوضات الزمالك مع لاعب وسط ذئاب الجبل محمد مجلي، قال فتحي في تصريحات تليفزيونية، إن الزمالك لم يتقدم بعرض رسمي لضم اللاعب، كل ما يثار بخصوص هذا الشأن مجرد شائعات يتم تداولها منذ الموسم الماضي، كما أن الفريق لن يسمح برحيل أي من اللاعبين في هذه الفترة.

واختتم عادل: الجهاز الفني لنادي المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس مستمر في منصبه الموسم المقبل، ولا صحة لكل ما تردد بشأن رحيله، خاصةً في ظل تحسن نتائج الفريق في الآونة الأخيرة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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