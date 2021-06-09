رئيس الزمالك : النادي تلقي خطاباً من محامي "فرجاني ساسي" بانتهاء عقد اللاعب

الشارقة - اميمة ياسر - كشف حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بادارة نادي الزمالك عن آخر تطورات ملف التفاوض مع فرجاني ساسي نجم الفريق الاول لكرة القدم بالنادي.

وقال "لبيب"خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء on" المذاع عبر فضائية "اون تايم سبورتس": لم تتح لنا فرصة الاجتماع مع فرجاني ساسي بعد تولينا للمسئولية نظراً لضيق الوقت وارتباط الفريق ببعض المباريات.

وتابع: هو أحد افضل اللاعبين المحترفين الذين لعبوا في مصر ، ساسي سافر بعد مباراة الاسماعيلي مباشرة للانضمام للمنتخب خاصة بعد تلقيه الانذار الثالث في المباراة".

وأضاف: تواصلت مع وكيل أعمال فرجاني ساسي بعد سفر اللاعب الي تونس، وقمنا بوضع مستحقاته في حسابه ونحن جاهزون للتفاوض معه بخصوص تمديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري".

واوضح "لبيب" ان النادي تلقي خطاباً من محامي اللاعب يخطر الزمالك بانتهاء عقد اللاعب بنهاية شهر مايو الماضي, موؤكدا ان "ساسي" ابلغ النادي قبل ثلاثة ايام بحضوره الي مصر بنهاية فترة التوقف الدولي لكنه لم يحدد اذا كان سيمدد عقده مع النادي او لا.