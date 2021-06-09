ملف الثلاثاء.. 5 صفقات منتظرة للزمالك.. وحقيقة الصفقة التبادلية لناصر ماهر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

زوار الخليج 365 نستعرض في السطور التالية أبرز أحداث يوم الثلاثاء:

قناة الزمالك تعلن.. 5 صفقات منتظرة.. واقتراب التجديد لبنشرقي

رئيس الزمالك يكشف حجم ديون النادي.. وجلسة حاسمة مع كارتيرون

ميدو: الزمالك مديون بـ250 مليون جنيه.. وتركي آل الشيخ تسبب في "وضع غير طبيعي"

وكيل لاعبين: طارق حامد حالة خاصة.. ورحيل مصطفى فتحي للأهلي غير منطقي

وكيل مصطفى محمد: الوقت ما زال متاحًا أمام جالاتا سراي لتفعيل شراءه نهائيًا

رئيس الزمالك يكشف التفاصيل الكاملة لمفاوضات ساسي

أحمد المحمدي: أشجع الأهلي.. وصلاح أخي.. ورمضان احتاج للنصيحة

وكيله: الصفقة التبادلية لناصر ماهر مرفوضة.. وغير مقبولة لأحد قادة الأهلي ومصر

وكيل باتشيكو: لم يصل لأي حلول ودية مع الزمالك بعد

ميدو يتحدث عن مفاوضات الزمالك مع "نجله".. وماذا لو طلبه الأهلي؟

المحمدي يكشف عن عروض إنجليزية وخليجية.. وفرصة للتدريب في إنجلترا

فرنسا تفوز على بلغاريا بثلاثية استعدادا لليورو

المغرب تفوز على غانا بهدف نظيف وديًا

"شباب إسبانيا" يسحق ليتوانيا ودياً

كوبا أميركا تحت التهديد.. محكمة البرازيل العليا قد تلغي البطولة

كرة سلة.. الاتحاد يكرر فوزه على الأهلي ويقترب من نهائي دوري السوبر

أكرم توفيق: لا فارق بين مصر والأرجنتين وإسبانيا.. وهدفنا نهائي الأولمبياد

غلق صفحة مرتضى منصور على فيسبوك

إصابة كريم بنزيما في ودية بلغاريا قبل بداية اليورو

النصر السعودي يضم فينسنت أبوبكر.. وعقده يصل لـ 342 مليون جنيه

قبل أيام من بداية اليورو.. كيف كانت آليات القرعة وتصنيفات المنتخبات؟

شوقي غريب: نتابع وديات منافسينا في طوكيو

كرة سلة.. الزمالك يبدأ نصف نهائي دوري السوبر بإسقاط الجزيرة

حسين زكي لمصراوي: أنتظر تكليف الزمالك بالاستمرار مع الفريق.. ولم أتعاقد مع نادٍ آخر

خاص.. الأهلي يخطر كاف بملعب مواجهة الترجي

كارتيرون: مصير ساسي مع الزمالك معقد.. وحسم الدوري يعتمد على "مؤجلات" الأهلي