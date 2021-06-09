شاهد فيديو اهداف مباراة الارجنتين وكولومبيا فى تصفيات كأس العالم 2022، ضمن مباريات اليوم الاربعاء 9-6-2021.

انتهي الشوط الاول بتقدم منتخب الارجنتين فى نتيجة المباراة على نظيره الكولومبي بهدفين دون مقابل، فى المباراة التي تقام على ملعب ميتروبوليتانو روبرتو ميلينديز بمدينة بارانكويلا، ضمن أهم مباريات الجولة الثامنة من تصفيات أمريكا اللاتينية المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022.

جاء الهدف الاول فى الدقيقة الثالثة من انطلاق صافرة بداية المباراة عندما تلقى مدافع نادي أتالانتا “كريستيان روميرو” كرة عرضية نموذجية من ركلة حرة مباشرة نفذها لاعب وسط نادي أودينيزي “دي باول”، ليحولها برأسه في شباك الحارس دافيد أوسبينا، معلنًا تقدم الارجنتين بالهدف الأول.

وبعد دقائق أضاف لياندرو باريديس الهدف الثاني لمنتخب الارجنتين بعد استغلال مثالي من التانجو لحالة الاهتزاز غير العادية التي أصابت دفاع منتخب كولومبيا خلال الدقائق العشر الأولى.

سجل الهدف الثاني لاعب وسط باريس سان جيرمان لياندرو باريديس بتسديدة جميلة من داخل منطقة الجزاء بعد تلقيه تمريرة أرضية رائعة من “نيكولاس جونزاليز” بعقب القدم في الدقيقة الثامنة.

وأضطر المدير الفني لمنتخب كولومبيا “رينالدو رويدا ريفيرا” لإجراء تغيير مبكر في الدقيقة 30 عندما أصيب “ليرما” ليدفع بمهاجم أتالانتا “لويس موريل”.

خلال الشوط الثاني استطاع منتخب كولومبيا تسجيل هدف تقليص الفارق عند الدقيقة 51 من ضربة جزاء تسبب بها المدافع “أوتاميندي”، وسدد الركلة بنجاح اللاعب “لويس مورييل”.

وتُعد مباراة الارجنتين وكولومبيا هذا الأسبوع، البروفة الأخيرة لكلا الفريقين قبل خوضهما غمار منافسات بطولة كوبا أميركا 2020 المؤجلة لمدة سنة بسبب تداعات فيروس كورونا.

وشهدت آخر مواجهة بين الارجنتين وكولومبيا، يوم 16 يونيو 2019، في الجولة الأولى من مجموعات كوبا أميركا، خسارة راقصي التانجو بهدفين دون رد سجلهما لاعب كلوب أمريكا المكسيكي روجر مارتينيز ونجم أتالانتا الايطالي دوفان زاباتا.

وبدأ منتخب كولومبيا بتشكيلة مكونة من: دافيد أوسبينا – ويليام تيسيلو – ديفينسون سانشيز – يري مينا – خوان ميدينا – ماتيوس أوريبي – جوستافو كويلار – جيفيرسون ليرما – خوان كوادرادو – لويس دياز – دوفان زاباتا.

وبدأ منتخب الارجنتين بتشكيلة مكونة من: إيميليانو مارتينيز – أكونيا – أوتاميندي – كريستيان روميرو – جونزالو مونتيل – رودريجو دي باول – لياندرو باريديس – جيوفاني لو سيلسو – نيكولاس جونزاليز – ليونيل ميسي – لاوتارو مارتينيز.