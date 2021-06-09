يلا شوت | مشاهدة مباراة الارجنتين وكولومبيا في بث مباشر بتصفيات المونديال “الجولة 8”

نقدكم لكم بث مباشر بالاشتراك مع يلا شوت لـ مشاهدة مباراة الارجنتين وكولومبيا بتصفيات المونديال “الجولة 8” عن مجموعة قارة أمريكا الجنوبية، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 8-6-2021.

ويحل منتخب الارجنتين على كولومبيا في ملعب ميتروبوليتانو روبرتو ميلينديز بمدينة بارانكويلا الكولومبية، وعينه على نقاط المباراة لتعزيز فرصه للتأهل المبكر إلى مونديال قطر 2022.

تنطلق مباراة الارجنتين وكولومبيا صباح يوم الاربعاء 9 يونيو 2021، بتوقيت منطقة الشرق الأوسط، في تمام الساعة الواحدة صباحًا بتوقيت مصر، 2:00 بتوقيت السعودية، 23:00 بتوقيت جرينيتش.

وتنقل قناة بي إن سبورتس القطرية HD1 بريميم مباراة الارجنتين وكولومبيا بصوت المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي. كما ستنقل المقابلة على قناة سبورت كلوب 1 الصربية، وسبورت كلوب 1 السولوفينية، وقناة بين سبورت الفرنسية.

وتُعد مباراة الارجنتين وكولومبيا هذا الأسبوع، البروفة الأخيرة لكلا الفريقين قبل خوضهما غمار منافسات بطولة كوبا أميركا 2020 المؤجلة لمدة سنة بسبب تداعات فيروس كورونا.

وشهدت آخر مواجهة بين الارجنتين وكولومبيا، يوم 16 يونيو 2019، في الجولة الأولى من مجموعات كوبا أميركا، خسارة راقصي التانجو بهدفين دون رد سجلهما لاعب كلوب أمريكا المكسيكي روجر مارتينيز ونجم أتالانتا الايطالي دوفان زاباتا.

وفي آخر خمس مباريات بين الفريقين، استطاع المنتخب الارجنتيني تحقيق الفوز في 3 مباريات مقابل فوز وحيد لكولومبيا وتعادل من دون أهداف في لقاء خلال سبتمبر 2018.

ويحتل رفاق ليونيل ميسي المركز الثاني في تصفيات أمريكا اللاتينية برصيد 11 نقطة من ثلاث انتصارات على الاكوادور وبوليفيا وبيرو، وتعادلان أمام باراجواي وتشيلي بنفس النتيجة (1-1).

في المقابل، يتواجد منتخب كولومبيا في المركز السادس برصيد 7 نقاط، بعد الفوز على “فنزويلا” في الجولة الأولى، وتعادله في الثانية مع تشيلي، وفوزه في الخامسة على حساب “بيرو”، بينما تلقى خسارتين متتاليتين في الجولتين الثالثة والرابعة أمام “أوروغواي، والأكوادور”.

الارجنتين 2-1 كولومبيا

ملعب ميتروبوليتانو روبرتو ميلينديز بمدينة بارانكويلا (كولومبيا)

تصفيات كأس العالم 2022 (أميركا الجنوبية – الجولة 8)

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أهلاً بكم في هذا البث المباشر لقمة الارجنتين وكولومبيا.

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تشكيلة كولومبيا ضد الارجنتين اليوم

التشكيل الاساسي: دافيد أوسبينا – ويليام تيسيلو – ديفينسون سانشيز – يري مينا – خوان ميدينا – ماتيوس أوريبي – جوستافو كويلار – جيفيرسون ليرما – خوان كوادرادو – لويس دياز – دوفان زاباتا.

يغيب عن صفوف كولومبيا في مباراة الليلة الهداف البارع راديميل فالكاو الذي يمر بفترة فراغ مع ناديه جالطة سراي التركي منذ بداية منتصف الموسم الماضي.

كما يغيب صانع ألعاب إيفرتون المتألق خاميس رودريجيز هداف كأس العالم 2014، ونجم ريال مدريد وموناكو وبايرن ميونخ الأسبق.

تشكيلة الارجنتين ضد كولومبيا اليوم

التشكيل الاساسي: إيميليانو مارتينيز – أكونيا – أوتاميندي – كريستيان روميرو – جونزالو مونتيل – رودريجو دي باول – لياندرو باريديس – جيوفاني لو سيلسو – نيكولاس جونزاليز – ليونيل ميسي – لاوتارو مارتينيز.

يجلس على دكة بدلاء الارجنتين في مباراة اليوم اسطورة مانشستر سيتي سيرخيو أجويرو المنتقل حديثًا لصفوف برشلونة في صفقة مجانية، كما يتواجد نجم أتلتيكو مدريد أنخل كوريا على الدكة، ولاعب لاتسيو خواكين كوريا، وجناح باريس سان جيرمان أنخل دي ماريا.

ملخص واهداف مباراة الارجنتين وكولومبيا

الدقيقة 3 | جول!! الارجنتين تتقدم 1/0 في وقت مُبكر للغاية بـ رأسية جميلة من مدافع أتالانتا كريستيان روميرو بعد تلقيه عرضية من ركلة حرة مباشرة نفذها لاعب وسط أودينيزي “دي باول”.

الدقيقة 8 | جول! الهدف الثاني لمنتخب الارجنتين 2/0 ، سجله لاعب وسط باريس سان جيرمان لياندرو باريديس بتسديدة جميلة من داخل منطقة الجزاء بعد تلقيه تمريرة أرضية رائعة من “نيكولاس جونزاليز” بعقب القدم.

الدقيقة 34 | بطاقة صفراء لمدافع كولومبيا ياري مينا.

الدقيقة 35 | إصابة خطيرة لحارس مرمى الارجنتين إيميليانو مارتينيز – حارس مرمى أستون فيلا الحالي وآرسنال السابق -.

الدقيقة 40 | الحارس إيميليانو مارتينيز لن يستطيع مواصلة اللعب ليتم تغييره بحارس نادي بورتو البرتغالي “ماركيسين”.

الدقيقة 43 | ركلة حرة مباشرة مذهلة نفذها ليونيل ميسي من حوالي 22 ياردة، ذهبت في المقص الأيسر ، لكن حارس مرمى كولومبيا أوسبينا لحق بها بأطراف أصابعه ليمسك بها على دفعتين.

الدقيقة 45 | الحكم يقرر احتساب 10 دقائق كوقت محتسب بدل من ضائع بسبب إصابة حارس مرمى منتخب الارجنتين “إيميليانو مارتينيز” اصابة خطيرة وتلقيه للعلاج لفترة طويلة للغاية قبل أن يخرج محمولاً على محفة.

الدقيقة 45+3 | بطاقة صفراء لمهاجم كولومبيا دوفان زاباتا.

الدقيقة 45+9 | بطاقة صفراء لمدافع الارجنتين صاحب الهدف الأول في هذه المباراة “كريستيان روميرو”.

الدقيقة 45+10 | منتخب كولومبيا ضغط بقوة على مدار دقائق الوقت المحتسب بدل من ضائع لمحاولة العودة في أجواء المباراة لكن جميع المحاولات لم تتسم بالدقة اللازمة، وضاعت العديد من الفرص في صورة تسديدات متسرعة.

انتهاء الشوط الأول بتقدم منتخب الارجنتين 2/صفر، عند بداية الشوط الثاني، سينطلق الشوط الأول من مباراة أخرى في نفس الوقت لحساب نفس التصفيات، المباراة بين منتخب البرازيل وباراجواي في أسونسيون.

الدقيقة 45 | صافرة بداية الشوط الثاني من مباراة الارجنتين وكولومبيا.

الدقيقة 46 | ثلاث تغييرات متتالية في تشكيلة كولومبيا، نزول ميجيل بورخا بدلاً من دوفان زاباتا، وإيدوين كاردونا بدلاً من لويس دياز، وويلمار باريوس بدلاً من جوستافو كويلار.

الدقيقة 47 | بطاقة صفراء للاعب كولومبيا ميدينا.

الدقيقة 49 | بطاقة صفراء لمدافع الارجنتين أوتاميندي بعد تسببه في ركلة جزاء .

الدقيقة 51 | جول!! لويس موريل يسجل هدف تقليص النتيجة لصالح كولومبيا من ركلة جزاء نفذها بذكاء.

الدقيقة 54 | خروج لاعب وسط توتنهام ومنتخب الارجنتين لو سيلسو ونزول أليخاندرو بالاسيوس.

الدقيقة 57 | تصويبة في المقص الأيسر من ليونيل ميسي بعد ركلة حرة مباشرة نفذها من مسافة 24 ياردة تقريبًا، ليلتقطها الحارس دافيد أوسبينا بعدما اصطدمت في العارضة.

الدقيقة 83 | تألق حارس كولومبيا “أوسبينا” بعد ان أنقذ مرماه من هدف ثالث وتصدي ببراعة لتسديدة ميسي القوية من داخل منطقة الجزاء وخرجت الكرة الى ركنية

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