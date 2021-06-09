مشاهدة مباراة البرازيل وباراجواي في بث مباشر بتصفيات كأس العالم 2022

يقدم لكم موقع الخليج 365 تغطية حية لـ مشاهدة مباراة البرازيل وباراجواي في بث مباشر، ضمن مباريات اليوم الاربعاء 9 يونيو، لحساب الجولة 8 من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أميركا الجنوبية.

يستضيف ملعب ديفينسوريس ديل الشاكو مباراة اليوم بين البرازيل وباراجواي، في عاصمة باراجواي “أسونسيون”، دون حضور جمهور بسبب جائحة فيروس كورونا.

تنطلق مباراة البرازيل وباراجواي في تمام الساعة 00:30 بتوقيت جرينيتش، 2:30 فجرًا بتوقيت مصر، 3:30 صباحًا بتوقيت السعودية، وهي الأخيرة بين مباريات اليوم بالجولة 8 من تصفيات أميركا اللاتينية.

وتنقل المباراة في بث مباشر على قناة بي إن سبورتس بريميم 2 بصوت المعلق الرياضي المصري “علي محمد علي”، كما تنقل على قناة سبورت تي في 2 البرتغالية، وقناة سبورت كلوب 2 الكرواتية، وقناة بين سبورت الفرنسية 3.

ويحتل منتخب البرازيل صدارة مجموعة تصفيات اميركا اللاتينية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 برصيد 15 نقطة من خمس مباريات، حيث تقرر تأجيل جولتين بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد خلال العام الماضي.

وحقق منتخب البرازيل خمس انتصارات من الخمس مباريات، بينما سقط منتخب باراجواي في فخ التعادل 3 مرات متتالية من أصل 4 تعادلات، مكتفيًا بفوز يتيم حققه على فنزويلا يوم 14 أكتوبر 2020، ليحتل المركز الخامس برصيد سبع نقاط بفارق الاهداف عن كولومبيا صاحبة المركز السادس.

وخلال آخر خمس مباريات جمعت البرازيل وباراجواي، استطاع المنتخب البرازيلي أو السامبا تحقيق الفوز في مناسبتين فقط، بينما فاز المنتخب الباراجوياني في مباراتين بفارق ركلات الجزاء الترجيحية ببطولة كوبا أميركا 2011 و2015، وفي عام 2018 تعادلا 2/2 في إحدى جولات تصفيات مونديال روسيا 2018.

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البرازيل 1-0 باراجواي

تصفيات كأس العالم 2022 (الجولة 8)

ملعب ديفينسوريس ديل الشاكو

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تشكيلة منتخب البرازيل الاساسية ضد باراجواي اليوم |

إيدرسون مورايس – أليكس ساندرو – ماركينيوس – إيدير ميليتاو – دانيلو – ريشارليسون – فريد – كاسيميرو – جابرييل خيسوس – نيمار – روبرتو فيرمينو.

تشكيلة منتخب باراجواي الاساسية ضد البرازيل اليوم |

أنتوني سيلفا – سانتياجو أرزامينديا – عمر الديريتي – جونيور ألونسو – جوستافو جوميز – روبيرتو روخاس – اوسكار كاردوزو – استون جيمينيز – ماتياس ادالبيرتو – أنخيل روميرو – ميجيل ألميرون.

ملخص واهداف مباراة البرازيل وباراجواي

الدقيقة 1 | صافرة بداية المباراة..

الدقيقة 5 | جول ! هدف مُبكر لصالح منتخب البرازيل سجله نيمار جونيور – نجم باريس سان جيرمان – بتسديدة هادئة من داخل المنطقة بعد تلقيه تمريرة ذكية من ريتشارلسون.

الدقيقة 21 | بطاقة صفراء للاعب باراجوي “جوميز” بسبب تدخله العنيف على نيمار.

الدقيقة 22 | نيمار يتلقى العلاج على أرض الملعب بعد تدخل جوميز.

الدقيقة 24 | نيمار ينهض دون مشاكل ويعود إلى الملعب من جديد.