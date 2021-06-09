فيديو: مشاهدة الهدف الثاني للارجنتين على كولومبيا “لياندرو باريديس”

شاهد فيديو الهدف الثاني للارجنتين على كولومبيا في تصفيات كأس العالم 2022، والذي سجله لاعب وسط باريس سان جيرمان لياندرو باريديس بتسديدة جميلة من داخل منطقة الجزاء بعد تلقيه تمريرة أرضية رائعة من “نيكولاس جونزاليز” بعقب القدم في الدقيقة الثامنة.

وتقدم منتخب الارجنتين في الدقيقة الثالثة عن طريق مدافع أتالانتا “كريستيان روميرو” برأسية بعد عرضية دي باول، وبعد دقائق أضاف لياندرو باريديس الهدف الثاني في استغلال مثالي من التانجو لحالة الاهتزاز غير العادية التي أصابت دفاع منتخب كولومبيا خلال الدقائق العشر الأولى.

وأضطر المدير الفني لمنتخب كولومبيا “رينالدو رويدا ريفيرا” لإجراء تغيير مبكر في الدقيقة 30 عندما أصيب “ليرما” ليدفع بمهاجم أتالانتا “لويس موريل”.

وبدأ منتخب الارجنتين بتشكيل اساسي مكون من إيميليانو مارتينيز في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي أكونيا – أوتاميندي – كريستيان روميرو – جونزالو مونتيل، وفي خط الوسط رودريجو دي باول – لياندرو باريديس – جيوفاني لو سيلسو – نيكولاس جونزاليز، وفي الهجوم الثنائي ليونيل ميسي – لاوتارو مارتينيز.

ويجلس على دكة بدلاء الارجنتين في مباراة اليوم اسطورة مانشستر سيتي سيرخيو أجويرو المنتقل حديثًا لصفوف برشلونة في صفقة مجانية، كما يتواجد نجم أتلتيكو مدريد أنخل كوريا على الدكة، ولاعب لاتسيو خواكين كوريا، وجناح باريس سان جيرمان أنخل دي ماريا.