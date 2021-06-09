فيديو: مشاهدة الهدف الاول للارجنتين على كولومبيا بتوقيع كريستيان روميرو

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شاهد فيديو الهدف الاول للارجنتين على كولومبيا في الدقيقة 3، ضمن تصفيات المونديال، عن قارة أميركا الجنوبية، والتي تقام على الأراضي الكولومبية في ساعة مُبكرة من صباح اليوم الاربعاء 9 يونيو 2021.
وتلقى مدافع نادي أتالانتا “كريستيان روميرو” كرة عرضية نموذجية من ركلة حرة مباشرة نفذها لاعب وسط نادي أودينيزي “دي باول” في الدقيقة الثالثة، ليحولها برأسه في شباك الحارس دافيد أوسبينا، معلنًا تقدم الارجنتين بالهدف الأول.
وتقام هذه المباراة ضمن مباريات اليوم الاربعاء في الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2022، ويحتل المنتخب الارجنتيني المركز الثاني برصيد 15 نقطة قبل دخوله لهذه المقابلة.
وبدأ منتخب كولومبيا بتشكيلة مكونة من: دافيد أوسبينا – ويليام تيسيلو – ديفينسون سانشيز – يري مينا – خوان ميدينا – ماتيوس أوريبي – جوستافو كويلار – جيفيرسون ليرما – خوان كوادرادو – لويس دياز – دوفان زاباتا.
وبدأ منتخب الارجنتين بتشكيلة مكونة من: إيميليانو مارتينيز – أكونيا – أوتاميندي – كريستيان روميرو – جونزالو مونتيل – رودريجو دي باول – لياندرو باريديس – جيوفاني لو سيلسو – نيكولاس جونزاليز – ليونيل ميسي – لاوتارو مارتينيز.
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