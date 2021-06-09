شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد المحمدي يتحدث عن وجهته المقبلة ومفاوضات الأهلي والزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد المحمدي نجم المنتخب الوطني، ونادي أستون فيلا السابق، أنه قضي 4 مواسم ناجحة في صفوف الفريق الإنجليزي قبل نهاية عقده.

وقال أحمد المحمدي، في تصريحات تلفزيونية إن«أستون فيلا قدم موسم ممتاز في الدوري الإنجليزي، في الموسم المنقضي»، مضيفًا :«رغبة إدارة أستون فيلا في تجديد دماء الفريق وراء عدم تجديد التعاقد معي»

وأضاف: «وجود تريزيجيه، في صفوف أستون فيلا، كان أمر ممتاز بالنسبة لي«، مضيفا :»مستقبل تريزيجيه، في أستون فيلا كبير».

وأشار: «محمد صلاح (بلدياتي) والعلاقة بيننا ممتازة وقوية للغاية وهو بمثابة أخي»، مضيفا :«الأفضل لصلاح البقاء في صفوف ليفربول».

وعن وجهته المقبلة، قال أحمد المحمدي: «تلقيت العديد من العروض من دول أوروبية وخليجية في الفترة الماضية، ولكني أرغب في الاستمرار في أوروبا».

وأكمل :«أرغب في استمرار مسيرتي كلاعب في إنجلترا ثم خوض تجربة التدريب بعد الاعتزال»

وأشار: «كوني مشجع للأهلي منذ الصغر، يجعلني مرشح دائما للانضمام للنادي الأحمر»، مضيفًا :«تلقيت عروض من الأهلي والزمالك في أوقات سابقة لكني فضلت مواصلة مسيرتي الاحترافية».

وعن مسيرته مع المنتخب: «راض جدا عن مسيرتي الدولية مع المنتخب الوطني واحترم وجهة نظر حسام البدري في التجديد»، مضيفا :«سياسة حسام البدري في تغيير دماء الفريق سيكون له مردود إيجابي مستقبلا»

وأوضح: «غير مقتنع بمنح شارة قيادة أي ناد أو منتخب وفقا للأقدمية، لو كنت في صفوف منتخب مصر لوافقت دون تفكير على تقلد محمد صلاح شارة القيادة».

وأشار إلى أن محمد هاني لاعب شاب وواعد لكن المنتخب يحتاج لأصحاب الخبرات في مركز الظهير الأيمن»، مشيرًا إلى أن رمضان صبحي تسرع في قراره بقطع مشوار احترافه في إنجلترا، والعودة لمصر.