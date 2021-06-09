شكرا لقرائتكم خبر عن 10 منتخبات عانقت كأس اليورو.. ألمانيا واسبانيا في الصدارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنطلق منافسات يورو 2020 الجمعة المقبل، في 11 دولة مختلفة للمرة الأولى في تاريخ كأس أمم أوروبا، وذلك احتفالاً بمرور 60 عاماً على انطلاق النسخة الأولى منها.

ونجحت 10 منتخبات عبر تاريخ كأس أمم أوروبا في تحقيق اللقب ومعانقة الكأس.

ويأتي في صدارة المنتخبات التي تُوجت باللقب المنتخبين الألماني والإسباني بـ 3 ألقاب لكل منها.

المنتخب الفرنسي نجح في عناق اللقب مرتين في 1984 و2000.

وحققت 7 منتخبات أخرى اللقب في مناسبة وحيدة وهم روسيا وإيطاليا والبرتغال وهولندا والدنمارك واليونان وجمهورية التشيك.