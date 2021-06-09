شكرا لقرائتكم خبر عن «مانشستر يونايتد» يرصد 11 مليون جنيه إسترلينى لتجديد ملعب «أولد ترافورد» قبل الموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينوى مسؤولو نادى مانشستر يونايتد الإنجليزى تجديد ملعب أولد ترافورد، قبل انطلاق الموسم الجديد 2021-2022.

وذكرت صحيفة «ديلى ميل»، البريطانية، أن مسؤولى مانشستر يونايتد قرروا إنفاق 11 مليون إسترلينى من أجل إدخال بعض التجديدات على ملعب «أولد ترافورد» قبل الموسم الجديد.

وأضافت الصحيفة أنه سيتم تجديد الأضواء الكاشفة فى أولد ترافورد وملعب التدريبات، وسيتم تجديد غرف تغيير الملابس، وإدخال نظام دخول رقمى لمواجهة فيروس كورونا وتحسين نظام التذاكر.

يُذكر أن فريق مانشستر يونايتد أنهى الموسم الماضى فى المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى، وضمن المشاركة بدورى أبطال أوروبا الموسم المقبل، فيما خسر لقب الدورى الأوروبى، بعد الهزيمة أمام فياريال بركلات الترجيح 10-11 فى المباراة النهائية، بعد التعادل بنتيجة 1-1 فى الوقتين الأصلى والإضافى.