شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: مرتضى منصور سيفوز باكتساح حال ترشحه لرئاسة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، عن الأموال الطائلة التي يتحملها الأبيض. وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية إن قيمة عقود لاعبي الزمالك هذا الموسم 336 مليون جنيه، وهو ثاني معدل عقود في مصر بعد بيراميدز.

وتابع لاعب نادي الزمالك السابق، إن النادي يسدد مبالغ غير طبيعية للاعبيه، والسبب أن تركي آل الشيخ كان يتحمل مستحقات بعض اللاعبين

وأردف: يجب على الزمالك أن يضع سقف لمرتبات اللاعبين حتى يستطيع الوفاء بمستحقاتهم.

وأفصح: الزمالك مديون بمبلغ 220 مليون جنيها نتيجة إهمال بعض الملفات لمجالس إدارات سابقة تجاه بعض اللاعبين والمدربين

وعن انتخابات الأبيض قال إن مرتضى منصور الأقرب لرئاسة الزمالك، إذا لم يتعرض مجلسه للإدانة القانونية، سيفوز باكتساح.

واختتم حديثه قائلا: «أنصح حازم إمام بخوض انتخابات الزمالك أمام مرتضى منصور»