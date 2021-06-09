شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: عقد فرجاني ساسي انتهى في مايو الماضي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، إن محامي النجم التونسي فرجاني ساسي، أبلغ اللجنة بنهاية عقد اللاعب بنهاية مايو الماضي.

وقال لبيب خلال تصريحات تليفزيونية: «محامي ساسي أخطرنا بأن عقد اللاعب الموثق قد انتهى بنهاية مايو الماضي وطالبنا بسداد مستحقاته المتأخرة».

وأكمل رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك أن النادي خاطب مهند عون أكثر من 5 مرات خلال الأيام الأخيرة، ولم يتلقى النادي أي ردود منه.

وكانت أنباء قوية أشارت إلى توقيع ساسي على عقود انضمامه لأحد أندية الدوري القطري عقب نهاية عقده مع الزمالك.

وتعرض ساسي للإصابة خلال مشاركته مع المنتخب التونسي السبت الماضي.