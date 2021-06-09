شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقترب من التعاقد مع لابا كودو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب نادي الزمالك، من التعاقد مع المهاجم التوجولي لابا كودجو، نجم فريق العين الإماراتي، في موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت أنباء إلى أن حازم فتوح، وكيل أعمال كارتيرون، يتواجد في الإمارات من أجل حسم التعاقد مع لابا كودجو، نجم العين الحالي، ونة بركان المغربي السابق.

وطلب كارتيرون، المدير الفني الفرنسي لفريق نادي الزمالك التعاقد مع كودجو لقيادة خط هجوم الفريق في الموسم المقبل.

وكان الإعلامي خالد الغندور، أشار في تصريحات عبر قناة الزمالك، عن اقتراب ثنائي أجنبي من الانضمام للفريق، منهما لاعب معروف من قبل جماهير الكرة المصرية.