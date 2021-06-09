شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرحب بعودة مرتضى.. ولبيب: سنسلم النادي بعد 5 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أن النادي من أكبر القلاع في مصر وإفريقيا، مضيفا أن النادي ليس مؤسسة رياضية فقط، حيث يوجد به كل النشاطات، وتاريخ النادي ممتد على مدار 110 سنوات، كما أن شعبيته نابعة من ارتباط الجماهير بفريق الكرة.

وأضاف لبيب في بيان تم بثه عبر قناة النادي: «لدينا مسئولية كبيرة خلال مدة 5 أشهر، هي عمر اللجنة، وينبغي أن نحل هذه الأزمة، ونتمنى الدعم من الأعضاء والجماهير ولدينا أكثر من هدف نسعى لتحقيقه».

كما أشار لبيب إلى أن هناك حالة لغط في آخر خمسة أيام ونحن كلجنة نقدر ذلك بسبب تعلق وارتباط الجماهير بالزمالك، قائلا: «سأتحدث عن بعض الملفات الخاصة لتطمئن الجماهير، المهمة ثقيلة بكل المعطيات، وأرجو أن يتحملنا الجميع، ولن يكون هناك تصريحات كثيرة في الإعلام وسنعرض كل الأمور بكل شفافية».

وواصل رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي، حديثه مؤكدا أن أبواب الزمالك مفتوحة لكل الرموز من الأعضاء والرؤساء السابقين، ونجوم الكرة وكل من يرغب في دعم الفريق الأبيض ونحن على مسافة واحدة من الجميع وسنظل كذلك.

ووجه لبيب الدعوة إلى الجميع بنبذ الخلافات الشخصية وأن يكون همنا الأول هو نادي الزمالك، وكل شخص في النادي هو رمز الزمالك والرمز ليس حكرا على أحد سواء لاعبا أو عضوا أو رئيسا فكلهم رموز الزمالك.

وأوضح الكابتن حسين لبيب أنه لا تعقيب على أحكام القضاء، وعندما يأتي وقت تسليم النادي سنسلمه بكل سهولة عندما تكون هناك أحكام، مضيفا أن حديثه اليوم هو رسالة اطمئنان إلى كل الجماهير البيضاء.

واختتم لبيب، بأنه لا تفريط في حقوق نادي الزمالك، وسيتم تطبيق اللوائح والقوانين، مشيرا إلى أن اللجنة الحالية تهدف إلى عودة الانضباط والنظام في كل الألعاب داخل النادي.