شكرا لقرائتكم خبر عن الغندور يعلن تعاقد الزمالك مع 5 صفقات جديدة «منهم أجنبي مفاجأة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي خالد الغندور إن اللجنة المكلفة بإدارة شؤون نادي الزمالك، قد نجحت في حسم 5 صفقات جديدة لفريق الكرة بالنادي استعداداً للموسم الكروي الجديد.

وأوضح الغندور عبر شاشة قناة الزمالك: «اللجنة تعاقدت مع 5 صفقات جديدة منهم ثنائي أجنبي، واحد منهما تحبه جماهير النادي».

وأكمل: «الثلاثي المحلي الذي تم التعاقد معه قوي جداً وأعتبرها صفقات من العيار الثقيل».

وتقدم الغندور بالشكر للجنة المكلفة بإدارة شؤون النادي برئاسة حسين لبيب، مشدداً على أنها تسعى للحفاظ على استقرار الفريق.