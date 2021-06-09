كأس أوروبا: روسيا تحتج على القميص "السياسي" للمنتخب الأوكراني

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موسكو: أعلن الاتحاد الروسي لكرة القدم الثلاثاء أنه راسل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) من أجل إدانة القميص الجديد للمنتخب الأوكراني في كأس أوروبا التي تنطلق الجمعة، لأن عليه رسم شبه جزيرة القرم وشعارات وطنية.

ونقلت وسائل الإعلام الروسية عن الاتحاد المحلي لكرة القدم قوله إن في هذه الرسالة الموجهة الى الاتحاد القاري "نلفت الانتباه الى استخدام شعارات بخلفية سياسية على قميص المنتخب الأوكراني، وهو ما يتعارض مع المبادىء الأساسية للوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في ما يخص المعدات الرياضية".

وتابع "كرة القدم رياضة يجب أن تبقى بعيدة عن السياسة. بالموافقة على مثل هذا الزي، يرتكب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم سابقة لأنه في أي بطولة كبيرة قادمة سنرى منتخبات أخرى تحاول استخدام زيها الرياضي من أجل الرسائل السياسية".

وتم الأحد الكشف عن قمصان المنتخب الأوكراني لكأس أوروبا، وهي تظهر خريطة أوكرانيا بما في ذلك شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في عام 2014، بالإضافة الى المناطق الشرقية التي يسيطر عليها الانفصاليون الموالون لروسيا.

وتتوافق هذه الخريطة مع حدود الدولة المعترف بها، وتضمنت أيضاً شعارات "المجد لأوكرانيا! المجد للأبطال!"، وهي عبارات مأخوذة من أغنية وطنية وأصبحت من الصرخات الشهيرة خلال الانتفاضة الشعبية وسط كييف عام 2014 والتي أطاحت بالرئيس المدعوم من الكرملين فيكتور يانوكوفيتش.

وأثار وجود هذه الشعارات على القميص انتقادات من موسكو لأنها ربطتها بالجماعات القومية التي حاربت السوفيات في الحرب العالمية الثانية.

وتشارك أوكرانيا في كأس أوروبا ضمن المجموعة الثالثة الى جانب هولندا ومقدونيا الشمالية والنمسا، فيما تلعب روسيا في المجموعة الثانية الى جانب بلجيكا وفنلندا والدنمارك.

"رموز توحد الأوكرانيين"

وتزامناً مع رسالة الاحتجاج الروسية الموجهة للاتحاد القاري، رحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالقميص الجديد للمنتخب الوطني الذي يتميز بـ "رموز مهمة" بحسب ما أفاد على انستاغرام.

وكتب زيلينسكي رداً على الروس "القميص الجديد لمنتخب كرة القدم الأوكراني لا مثيل له حقاً. يمكن أن يكون صادماً. يحمل العديد من الرموز المهمة التي توحد الأوكرانيين".

وتوترت العلاقة بين روسيا وأوكرانيا منذ وصول القوى الموالية للغرب إلى السلطة في كييف عام 2014، تلاه ضم موسكو لشبه جزيرة القرم وحرب بين قوات كييف والانفصاليين الموالين لروسيا في الشرق أسفرت عن مقتل أكثر من 13 ألف شخص.

ومنذ بداية العام، تجدد هذا الصراع مع الانفصاليين مخلفا عشرات القتلى واتهمت كييف روسيا بأنها تسعى إلى "تدمير" الدولة الأوكرانية. وأكدت موسكو من جهتها أن مناوراتها في المنطقة "ليست تهديدا لأحد" مستنكرة "الاستفزازات" الأوكرانية.

وفي العادة يشدد الاتحاد الأوروبي على أهمية الابتعاد عن السياسة في كرة القدم، لكن في بيان لوكالة فرانس برس قال "ويفا" إن القميص الأوكراني "وافق عليه ويفا، وفقاً للوائح المعدات الرياضية المعمول بها".

ووفقاً للوائح المعدات الرياضية الخاصة بالاتحاد القاري، يجب ألا "يتم الإساءة الى اللياقة العامة أو نقل رسائل سياسية أو دينية أو عرقية".

ومعظم الدول لا تعترف باستيلاء روسيا على شبه جزيرة القرم.

وقال رئيس الاتحاد الأوكراني لكرة القدم أندري بافيلكو إن التصميم تم الاتفاق عليه مع الاتحاد الأوروبي للعبة "قبل زمن طويل" من العرض الرسمي للقميص يوم الأحد.

لكن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قالت إن على منظمي كأس أوروبا والمشجعين "أن يعلموا" بأن صرخة الحشد الأوكرانية "تحاكي" شعاراً نازياً معروفاً.