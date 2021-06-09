فوز ودي للمغرب على غانا 1-صفر

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الرباط: فاز المنتخب المغربي على ضيفه الغاني 1-صفر الثلاثاء في لقاء دولي ودي في كرة القدم أقيم على ملعب مولاي عبد الله بالرباط.

ويدين المنتخب المغربي بالخروج منتصراً من أول مواجهة له مع نظيره الغاني منذ دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية (خسر حينها صفر-2)، الى جواد الياميق الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 69.

ويخوض فريق المدرب البوسني-الفرنسي وحيد خليلودجيتش مباراة ودية أخرى الأحد ضد بوركينا فاسو على الملعب ذاته.

وأقيمت مباريات ودية عدة أطرافها من القارة السمراء، حيث تغلبت غينيا على كوسوفو 2-1، غامبيا على توغو 1-صفر، السنغال على رأس الأخضر 2-صفر، فيما تعادلت نيجيريا والكاميرون صفر-صفر.