قناة الزمالك تعلن.. 5 صفقات منتظرة.. واقتراب التجديد لبنشرقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، أن النادي بصدد إبرام خمس صفقات من العيار الثقيل، مشيرا إلى أنه اقترب من التجديد للمغربي أشرف بنشرقي جناح الفريق.

وقال الغندور في برنامجه "زملكاوي" عبر قناة "الزمالك": "خمس صفقات من العيار الثقيل في الطريق إلى الزمالك، 2 أجانب و3 مصرييين، الأجانب بينهم لاعب جمهور الزمالك سيحبه كثيرا".

وأضاف: "هؤلاء اللاعبين الجدد على أعلى مستوى (نمبر وان) سواء مصري أو أجنبي، لاعبو مباريات نهائية وأصحاب خبرات".

وتابع: "إدارة الزمالك تواصلت مع وكيل أعمال أشرف بنشرقي من أجل التجديد، والحسم سيكون يوم الخميس المقبل".

وأوضح: "سيتم التجديد أيضا لأحمد سيد زيزو ومحمد عبدالشافي الذين تنتهي عقودهما العام المقبل، وسيُفتح ذلك الملف قبل رحيل اللجنة".

من جانبه، أكد حسين لبيب رئيس الزمالك: "اتفقنا على الجلوس مع باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق في غضون عشرة أيام للاستقرار على قوام الفريق وشرح وجهة نظره في الموسم المقبل".

وتابع: "سنتسلم التصور النهائي من كارتيرون بعد عشرة أيام، نمتلك فريقا من أقوى فرق مصر والعالم العربي، ونريد دعم الفريق بصفقات جديدة".

وأكد: "هدفنا الحفاظ على القوام الأساسي للفريق والتجديد لأي لاعب يرغب في البقاء مع عودة بعض اللاعبين المعارين".

وأتم رئيس الزمالك قائلا: "سنفعل بندء شراء سيف الدين الجزيري من المقاولون العرب إذا طلب كارتيرون ذلك".