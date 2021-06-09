ميدو يتحدث عن مفاوضات الزمالك مع "نجله".. وماذا لو طلبه الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى أحمد حسام "ميدو" لاعب ومدرب نادي الزمالك السابق، سعادته بطلب القلعة البيضاء ضم نجله علي من صفوف وادي دجلة.

وقال ميدو، خلال لقاء بفضائية أم بي سي مصر:"لايوجد مال بينا وبين الزمالك، وشرف لنا كعائلة أن يكون نادي الزمالك مهتم بعلي، تعلمون علاقتنا بنادي الزمالك جده الله يرحمه وأنا لعبت ودربت نادي الزمالك وشرف لنا وجود اهتمام من نادي الزمالك بعلي".

وتابع ميدو قائلاً:"فوجئت مساء يوم أمس بالأمر عن طريق مسؤولي وادي دجلة عبر اتصال من رئيس النادي ماجد سامي وهو خارج مصر ويريد الجلوس معي عقب عودته من الخارج وأخبرته بأنني لديّ حلمًا بأن يحقق ابني ما لم أحققه بنادي الزمالك، هو رجل أعمال في النهاية ويبحث عن مصلحة ناديه وسأجلس مع ماجد سامي ونرى ماذا سيحدث ولكنني أخبرته بأنني أحلم بتواجد ابني بنادي الزمالك".

واسترسل لاعب ومدرب الزمالك السابق:"كنت أترك علي يشُق طريقه حتى لا يُقال واسطه، وهو لاعب محترف ومهتم بالكرة وأهم شيء لديه الكرة مهتم بنومه وتغذيته ولديه احترافية كبيرة جدًا، ولديه ميزه أنه يستطع التعلم من أخطاء والده هو لاعب مميز جدًا ولكن المفتاح معه يستطع النجاح بالاجتهاد والإخلاص ويعيش للكرة فقط وهو ما أقوله له ولكن لا تستطع توقع ماذا سيحدث كنا نرى أطفالاً مميزة ولم تنجح في الكبر والعكس، الاحترافية والإخلاص مفتاح النجاح أتمنى يكون محترف بعقليته ليصل لشيء جيد".

وبسؤاله عن موقفه حال طلب الأهلي ضم ابنه، رد ميدو قائلاً:"أنا زملكاوي كبير واحترم الأهلي واحترافية الأهلي، جده كان في نادي الزمالك وأنا كنت في الزمالك فلا يمكن أن ينضم، واحترم الأهلي واحترم ترابطه ونجاحه وابني زملكاوي".

وعدد ميدو مميزات نجله قائلاً:"هو رقم (9) مهاجم هداف وسريع، لاعب جيد جداً الحمدلله، لديه ميزة قد تكون أفضل مني عقليته أفضل مني في عمره وأحاول زرع أن الاحترافية والعقلية هي الأهم، بحلم أن يلعب في أفضل مستوى الآن أتمنى أن يلعب لصالح الزمالك ويحقق ما لم أحققه كلاعب بالزمالك، سعيد وأتشرف باهتمام الزمالك بنجلي وما أسعدني كون الأمر بعيد عني بعدما تابعوه في عدة مباريات بينهما مباراتين أمام الزمالك ثم سألا عليه فعلما أنه نجل ميدو وسعيد بأن التواصل كان بين الزمالك ودجلة بعيد عني".

وأتم ميدو تصريحاته بقوله: "كنُت أضع في حسباتي أن الزمالك إذا أراد ضم أحد ابنائي فليطلبه ولن أذهب به للزمالك وهذا ما تعلمته من كابتن حمادة إمام رحمه الله، وأرى أن النادي حين يطلب لاعبًا من الخارج أيًا كان سيدخل النادي كبيرًا وهو ماحدث حين طلب الزمالك حازم إمام من نادي الصيد، وكنت أضع هذا المثل أمامي بأن انضمام أحد ابنائي للزمالك يكون بطلب من النادي".