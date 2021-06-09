رئيس الزمالك يكشف حجم ديون النادي.. وجلسة حاسمة مع كارتيرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف حسين لبيب، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك، حجم ما وفرته اللجنة من مبالغ مالية للنادي منذ توليها المهمة، مشيرا إلى أن هناك تعويضات تصل إلى 17 مليون دولار.

وقال لبيب في ظهوره عبر قناة "الزمالك": "الزمالك من أكبر قلاع الرياضة في مصر والوطن العربي وإفريقيا، الزمالك مؤسسة رياضية ومجتمعية، جماهيرية الزمالك وشعبيته الكبيرة تأتي من ارتباط الجماهير بفريق الكرة".

وأضاف: "مدة عمل اللجنة المؤقتة 5 أشهر والمسؤولية كبيرة، مشكلتنا أننا فقط لم نستغرق في النادي سوى 17 يوما حيث تسلمنا المهمة يوم 23 مايو، وسأتحدث عن بعض الملفات لطمانة الجماهير والجمعية العمومية".

وتابع: "نفتح أيادينا لجميع رموز النادي وكل لاعبي ولاعبات الكرة، وأناشد جميع المحبين بمساعدة اللجنة الحالية من أجل تحقيق أفضل شيء للنادي".

وأوضح: "نحن على مسافة واحدة مع الجميع وليس لنا أي معارك مع أي أشخاص، ننبذ الخلافات الشخصية تماما من أجل مصلحة نادي الزمالك، استقبلنا فهمي عمر وممدوح عباس ونرحب بجميع الرؤساء السابقين".

وأكد: "مهمة اللجنة المؤقتة ثقيلة وأطالب الجميع بالصبر، لن نفرط في حقوق نادي الزمالك وملتزمون باللوائح والقوانين، وهدفنا إعادة النظام والانضباط لجميع الفرق الرياضية".

وكشف: "عندما تسلمنا المهمة لم يكن الوضع المالي مريحا، نتحدث عن ذلك في الغرف المغلقة، لكننا تمكنا خلال أسبوع من تواجدنا في النادي من إدخال 100 مليون جنيه، كما قمنا بدفع مرتبات شهر مايو".

وشدد: "نادي الزمالك يسير على الطريق الصحيح من الناحية المادية وهدفنا تنمية الموارد المالية، وفور الإعلان عن أننا بصدد إنشاء حساب خاص لدعم النادي، وصلنا شيك من أحد المتابعين الذي رفض ذكر اسمه بـ5 مليون جنيه، وهو ما يثبت مدى الحب للزمالك".

وأكمل: "إجمالي الديون والتعويضات المطلوبة من نادي الزمالك 17 مليون دولار أمريكي، لكن هذه الأحكام ليست نهائية، ولدينا لجنة قانونية تتولى ذلك الملف".

وفي سياق آخر، أكد حسين لبيب: "حسين السيد يتولى ملف كرة القدم مع فاروق جعفر، اللجنة المؤقتة لن تتخذ قرارات ثورية في ملف الكرة ونتبع الطرق المتزنة، لسنا وحدنا ونتشاور معهما ومع النجوم القدامى مثل محمود أبو رجيلة".

وتابع: "عقدنا جلسة واحدة مع فريق كرة القدم من أجل التعارف خلال مباراة المصري، بجانب جلسة أخرى استغرقت ساعتين مع المدير الفني باتريس كارتيرون للتشاور في بعض الأمور الفنية بشأن اللاعبين والمعارين".

وكشف: "اتفقنا على الجلوس مع كارتيرون مجددا في غضون عشرة أيام للاستقرار على قوام الفريق وشرح وجهة نظره في الموسم المقبل، وسنتسلم التصور النهائي من كارتيرون بعد عشرة أيام، نمتلك فريقا من أقوى فرق مصر والعالم العربي، ونريد دعم الفريق بصفقات جديدة".

وأوضح: "نصر على الاجتماع مع المدير الفني في بداية الموسم لمناقشة ملف المعارين واللاعبين الذين يريد الاستغناء عنهم واللاعبين الجدد، ثم ينتهي دورنا، ويأتي دور المتخصصين الذي يجتمعون به بصورة شهرية لوضع التقييم النهائي، وهذا سيُطبق في جميع اللعبات وليس كرة القدم فقط".

وأتم رئيس الزمالك قائلا: "ندعم كارتيرون وجهازه الفني واللاعبين حتى آخر المطاف من أجل التتويج بالدوري الغائب منذ سنوات بجانب بطولة كأس مصر".