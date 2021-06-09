ميدو: الزمالك مديون بـ250 مليون جنيه.. وتركي آل الشيخ تسبب في "وضع غير طبيعي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد أحمد حسام "ميدو" لاعب ومدرب نادي الزمالك السابق، أن الإدارة الحالية للقلعة البيضاء قامت باستشارته في أزمة تجديد التعاقد مع التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق.

وأشار ميدو في تصريحات عبر قناة صدى البلد، إلى أن إدارة الزمالك عليها أن تصارح جماهير الفريق بالوضع المالي والاستثماري في القلعة البيضاء، والذي وصفه بـ"الفاشل".

وردًا على سؤال "هل استشارتك إدارة الزمالك في أزمة الجديد لساسي؟"، فأجاب ميدو: "نعم".

وأكمل: "يجب أن تكون إدارة الزمالك الحالية صريحة بشكل كامل مع الجماهير فيما يخص التجديد مع فرجاني ساسي، أنا على علم بكل ما يدور في القلعة البيضاء من عقود للاعبين والميزانية الخاصة بهم وبالأرقام".

وأضاف: "ميزانية فريق كرة القدم الأول بالزمالك هي 365 مليون جنيه، وهو رقم كبير جدًا، فمثلًا ميزانية الأهلي للاعبين تتراوح بين 230 إلى 285 مليون جنيه، أي أن القلعة البيضاء في المركز الثاني بمصر بعد بيراميدز".

وأردف: "من المستحيل أن يدخل أي مستثمر لنادي الزمالك حاليًا، لأن الوضع الاستثماري والمالي لديه فاشل، يجب أن يتم تخفيض رواتب اللاعبين والمدربين بنسبة 30% على الأقل، أي أنها يجب أن تصل لرقم طبيعي قيمته 220 مليون جنيه".

وأوضح: "الآن الوضع غير طبيعي في الزمالك.. لماذا؟ لأن تركي آل الشيخ كان يدفع جزء كبير من عقود ورواتب اللاعبين، ويجب على جماهير الزمالك أن تعي ذلك، الميزانية لا يجب أن تتعدى بأي شكل مبلغ 220 مليون جنيه".

واختتم: "الزمالك مديون حاليًا بمبلغ 250 مليون جنيه.. لماذا؟ بسبب الاهمال الكبير في القضايا وعدم الاهتمام بها وعدم إرسال محاميين على مدار سنوات، ويجب على الإدارة الحالية أن تعلن ذلك للجماهير".