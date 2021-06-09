وكيل لاعبين: طارق حامد حالة خاصة.. ورحيل مصطفى فتحي للأهلي غير منطقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد أحمد يحيى وكيل اللاعبين، أن الحديث عن انتقال مصطفى فتحي لاعب الزمالك المعار لسموحة خلال الموسم الجاري، إلى الأهلي، يعد حديثًا غير منطقيًا.

وأشار يحيى في تصريحات عبر قناة صدى البلد، إلى أن الحديث عن رحيل طارق حامد من الزمالك لا أساس له، واصفًا اللاعب بأنه "حالة خاصة" لرفضه عرضًا مغريًا من قبل.

وقال يحيى: "الحديث عن انتقال مصطفى فتحي للأهلي غير منطقي، اللاعب ما زال في عقده موسمًا مع الزمالك، وحتى إذا رحل من سموحة بعد نهاية فترة إعارته، فكيف سينتقل للقلعة الحمراء؟".

وأكمل: "المنطق يقول أن عمار حمدي سيعود للأهلي وأظن أن هذا قرار بيتسو موسيماني، وكذلك أحمد عبد القادر يحق للقلعة الحمراء استعادته بعد نهاية الموسم الجاري، وما يُقال أن الجنوب أفريقي يريد استعادته".

وأضاف: "محمود الونش كان لديه عرضًا من أهلي جدة في الموسم الماضي، ومن الطبيعي والمتوقع أن تصله عروض جديد أيضًا، لكنه لا يشغل باله بهذه الأمور ويضع تركيزه كاملًا مع الزمالك حاليًا".

واختتم: "عقد طارق حامد سينتهي بنهاية الموسم المقبل، لكنه حالة خاصة لأنه اللاعب الوحيد الذي وصله عرضًا بأضعاف ما يحصل عليه من الزمالك ولكنه فضل البقاء، هو مستمر ولن يرحل وسنرى ما سيحدث بعد نهاية الموسم القادم".