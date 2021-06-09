وكيل مصطفى محمد: الوقت ما زال متاحًا أمام جالاتا سراي لتفعيل شراءه نهائيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد أحمد يحيى وكيل اللاعب مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي التركي، أن ناديه الحالية لم يتواصل مع الزمالك لتفعيل بند الشراء النهائي المبرم في عقد الاستعارة.

وأشار يحيى في تصريحات عبر قناة صدى البلد، إلى أن الوقت ما زال متاحًا أمام جالاتا سراي لتفعيل بند الشراء النهائي، لافتًا لتوقعه وجود عدة عروض لمصطفى محمد بعد الأولمبياد.

وقال يحيى: "لم يحدث أي تواصل بشكل رسمي من جانب جالاتا سراي لتفعيل بند شراء مصطفى محمد من الزمالك، الفريق التركي ما زال أمامه الوقت وليس هناك حاجة للتسرع".

واختتم: "من الطبيعي أن يكون هناك الكثير من العروض لمصطفى محمد، لكن ليس هناك عروض رسمية حتى الآن، الجميع ينتظر الأولمبياد والخطوة المقبلة له ستكون كبيرة".

ويلعب مصطفى محمد في جالاتا سراي معارًا منذ يناير الماضي مقابل مليوني دولار، مع أحقية الفريق التركي في شراءه مقابل أربعة ملايين دولار.