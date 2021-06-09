وكيله: الصفقة التبادلية لناصر ماهر مرفوضة.. وغير مقبولة لأحد قادة الأهلي ومصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد أحمد يحيى وكيل اللاعب ناصر ماهر صانع ألعاب النادي الأهلي، أن الحديث عن عقد صفقة تبادلية بين القلعة الحمراء لرحيل موكله وضم إبراهيم عادل من بيراميدز، لا أساس له.

وأشار يحيى في تصريحات عبر قناة صدى البلد، إلى أن فكرة الصفقة التبادلية مرفوضة شكلًا من جانبه وناصر ماهر، لافتًا إلى نفي الأهلي لوجودها.

وقال يحيى: "من الطبيعي أن ترغب أغلب الأندية في ضم ناصر ماهر، الإصابة تسببت في تعطيله، لكن الحديث عن وجود صفقة تبادلية وهو سادس قادة الأهلي وأحد قادة منتخب مصر الأولمبي فهو أمر غير مقبول والقلعة الحمراء لن ترضى به".

وأكمل: "الصفقة التبادلية ليست مهينة، لكن كل لاعب له قيمته المنفصلة، أرى أن مثل هذه الصفقات ليست جيدة للاعبين الكبار وقادة الأندية، وهو ثاني قائد لمنتخب مصر الأولمبي بعد رمضان صبحي".

وأضاف: "ناصر ماهر رفض عرضًا أوروبيًا وآخر خليجيًا من أجل الأهلي، لكن عرض صفقة تبادلية مع بيراميدز لضم إبراهيم عادل لم يطرح علينا وهو طرح غير مقبول".

وأردف: "الأهلي نفى وجود صفقة تبادلية، وبيراميدز لن يترك إبراهيم عادل، وبالتالي الحديث عن الصفقة لا وجود له".

واختتم: "لم يحدث تواصل من جانب الأهلي في الفترة الحالية بشأن أي شيء عن الصفقات، نحن لسنا في الوقت المناسب للحديث عن رحيل أو التعاقد مع أي لاعب".