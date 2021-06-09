أحمد المحمدي: أشجع الأهلي.. وصلاح أخي.. ورمضان احتاج للنصيحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

كشف أحمد المحمدي لاعب أستون فيلا السابق من جديد عن كونه من بين مشجعي النادي الأهلي، نافياً في الوقت ذاته وجود أي اتصالات مع النادي الأحمر للعودة إلى مصر والانضمام إليه في الموسم المُقبل.

ورحل أحمد المحمدي عن أستون فيلا بعد انتهاء تعاقده ليُصبح متاحاً للانتقال إلى أي فريق يرغب في خدماته بصورة مجانية خلال الصيف الجاري، سواء في إنجلترا أو خارجها.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 1" قال المحمدي :"ربما يربط البعض انتقالي للأهلي لكوني أشجع النادي منذ الصغر، لكن لا توجد أي مفاوضات.

وأضاف المحمدي :"حدثت مفاوضات مع الأهلي والزمالك منذ أن كنت لاعباً في المحلة، وبعدها تجدد الأمر عام 2014 أو 2015، ولم يتكرر بعد ذلك".

وأردف المحمدي :"النادي الأهلي كبير، وهو زعيم البطولات الإفريقية، ويقدم أداء جيد في دوري الأبطال وأتابعه جيداً، وأتمنى له الفوز باللقب هذا الموسم مثلما فعل الموسم الماضي".

وعن مستقبله قال المحمدي :"أتمنى إنهاء مسيرتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، والعودة إلى مصر ليست من ضمن خططي، ولدي عروض بالفعل هُناك وفي شامبيونشيب، سأعكف على دراستها".

وتحدث لاعب إنبي السابق عن علاقته بمحمد صلاح قائلأً :"لا صحة لوجود خلافات بيننا، علاقتنا ممتازة وتتمتع بالأخوة والصداقة، ونلتقي ونتحدث دائماً".

واسترسل المحمدي :"البعض ظن أن هناك خلاف بعد حديثي عن جاك جريليش بأنه لاعب رائع وعدم الحديث عن صلاح، لكنني كنت أشير إلى زميل في الفريق صغير السن وسيكون نجم اليورو مع منتخب إنجلترا".

وواصل المحمدي :"محمد صلاح من أعظم لاعبي العالم بلا شك، وسعيد بمنحه شارة قيادة منتخب مصر، فهي خطوة موفقة للعادة، ولم أكن لأعترض إطلاقاً لو كنت لاعباً في المنتخب وقت القرار، وأدعم حسام البدري في هذا الأمر".

وعن زملائه بالمنتخب قال المحمدي :"منحت تريزيجيه الدعم للازم فور وصوله إلى أستون فيلا، وأتمنى أن يستمر بعد رحيلي، موسمه الأول كان جيداً، والثاني لم يكن موفقاً بسبب الإصابات، لكنه لن يجد أفضل من أستون فيلا لتثيبت أقدامه في الدوري الإنجليزي".

وتابع :"رمضان صبحي تعجل العودة إلى مصر، هبوط فريقه إلى الشامبيونشيب أثر عليه سلبياً على المستوى النفسي، كان بحاجة لنصائح من أصحاب الخبرات، من أجل الاستمرار واللعب مجدداً في البريميرليج، لكنه كان متعجلاً".

وعن مركزه في المنتخب قال المحمدي :"أحترم قرار البدري، فهو يريد استبعاد أصحاب العمر المتقدم وصناعة منتخب جديد، محمد هاني لاعب جيد وصغير السن، لكنه بحاجة إلى لاعب خبرة لمساعدته في هذا المركز".

وأنهى المحمدي :"أستون فيلا سيكون ضمن الستة الكبار الموسم المُقبل في بريميرليج، كما أنني أتمنى استمرار صلاح في ليفربول للحفاظ على اسمه الكبير الذي صنعه في المواسم الماضية".