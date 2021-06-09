رئيس الزمالك يكشف التفاصيل الكاملة لمفاوضات ساسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف حسين لبيب، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك، مساعي النادي في المفاوضات مع التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق من أجل تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وقال لبيب خلال ظهوره عبر قناة "الزمالك" مساء الثلاثاء: "لم نجتمع مع فرجاني بسبب ضيف الوقت وتواصلت معه هاتفيا في مناسبة واحدة".

وأضاف: "عندما تسلمنا المهمة يوم 23 مايو كان الفريق في معسكر بالإسكندرية، فلم تتح لنا الفرصة للجلوس مع فرجاني ساسي، ثم سافر الفريق لمواجهة الإسماعيلي في السويس، ولم نقابله أيضا"

وتابع: "ساسي من أفضل اللاعبين المحترفين في مصر، وطلبت من المدير الإداري الاجتماع باللاعب لكنه أبلغني بتوجهه إلى تونس بعد حصوله على إنذار ثالث، وكان هاتفه مغلقا حتى سفره".

وأكمل: "محامي ساسي كان أرسل خطابا للنادي يوم 18 مايو قبل تسلمنا المهمة بخمسة أيام، وكان مضمونه هو ضرورة دفع مسحقات اللاعب المتأخرة قبل 30 مايو، وتمكنا بالفعل من إيداعها في الحساب الخاص به قبل هذا التوقيت، وأبلغنا وكيل اللاعب بذلك".

وواصل: "جاهزون للتفاوض مع ساسي على العقد الجديد، أؤكد أن عقد اللاعب ينتهي بنهاية الموسم الجاري ولا يوجد تاريخ محدد لنهايته، لدينا ظرف استثنائي مرتبط بجائحة كورونا".

واستمر: "خاطبنا ساسي رسميا يوم 28 مايو الماضي برغبتنا في الاجتماع به وتجديد عقده قبل انتهاء المهلة ووضعنا مستحقاته المتأخرة في حسابه".

وكشف: "فوجئنا يوم 5 يونيو من محامي فرجاني يفيد أن عقده انتهى بنهاية شهر مايو".

وأكد: "إداري الزمالك تواصل مع فرجاني ساسي منذ ثلاثة أيام، واللاعب أبلغه بأنه سيعود إلى مصر بعد فترة التوقف الدولي يوم 15 أو 16 يونيو الجاري، لكن اللاعب لم يحسم مصيره سواء بالاستمرار أو الرحيل".

وأتم رئيس الزمالك قائلا: "فخورين بأن ساسي لعب في الزمالك، ونرحب بتجديد عقده مع النادي، الكرة حاليا في ملعب ساسي، لا ندعي البطولة وأعده بتلبية المطالب المعقولة إذا كان يرغب في تمديد عقده، ندعم الفريق بالكامل وليس شخصا واحدا".