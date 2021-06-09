وكيل باتشيكو: لم يصل لأي حلول ودية مع الزمالك بعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد شريف فاروق، وكيل أعمال البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني السابق لنادي الزمالك، أنه لم يحدث أي اتفاق ودي بعد من أجل انهاء أزمة مستحقات المدرب.

وكان باتشيكو قد لجأ للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أجل المطالبة بمستحقاته لدى نادي الزمالك بعد قرار فسخ التعاقد معه.

وقال وكيل باتشيكو في تصريحات لقناة "تن" "حتى الآن لا يوجد تطورات في أزمة باتشيكو والزمالك، كان من المتوقع أن يتسلم مستحقاته وفقاً للعقد، لم يحدث، وطبيعي أن يتجه للـ"فيفا" من أجل شرح موقفه وما حدث معه وما يريده".

وأضاف "لجنة نادي الزمالك حالياً تواصلت مع المدير الفني والمحامي الذي يتولى القضية وهناك تفاوض من أجل انهاء الأمر بشكل ودي والوصول لتسوية للأمر، لكن حتى الآن لم يحدث أي اتفاق".

وأكمل "باتشيكو يطالب بمبلغ أكبر من مليون دولار، لكن لم يتم التوصل لاتفاق مع الزمالك بشأن تسوية الأمر بالحصول على مبلغ مالي أقل من ذلك".

واستمر "لم يتوقع خروج الزمالك من دوري أبطال أفريقيا، كان يرى أن الفريق مؤهل للوصول لمراحل متقدمة في البطولة، من وجهة نظره لم يرى أن هناك سبب لحدوث تعديل فني".

واختتم "في النهاية باتشيكو رجل محترف، هناك بند في العقد يحق لأي طرف فسخ التعاقد مقابل سداد قيمة شهرين من الراتب، وبالتالي لم يأخذ الأمر بشكل شخصي، وبالطبع يمتلك عروضاً، هو رفض فكرة العمل في منتصف الموسم".