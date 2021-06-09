رغم الظهور الباهت.. المغرب تنتصر على غانا في تحضيرات تصفيات كأس العالم 2022

حقق منتخب المغرب انتصارًا باهتًا على ضيفه، غانا بنتيجة (1-0)، في المباراة التي أقيمت، اليوم الثلاثاء، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله، ضمن تحضيرات المنتخبين لـ تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2023.

وسجل هدف المباراة الوحيد لصالح المنتخب المغربي، مدافع نادي بلد الوليد الإسباني “جواد الياميق”، عند الدقيقة (69)، من زمن الشوط الثاني.

وأدار مباراة المغرب وغانا، الحكم السينغالي “ديوف أدالبير”، وانطلقت صافرة البداية فى تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت جرينتش.

ودخل منتخب المغرب المباراة بالتشكيلة التالية: ياسين بونو – أيوب عملود – غانم سايس – جواد ياميق – نايف أكرد – عادل تاعرابت – سفيان أمرابط – أشرف حكيمي – سليم أملاح – يوسف النصيري – منير الحدادي.

بينما جاءت تشكيلة منتخب غانا الأساسية كالآتي: رزاق أبلورا – آندي يادوم – جيدون مينساه – نيكولاس بوكو – دانيل أمارتي – بابا إدريسو – إيمانويل لوموتي – جويل فامياه – صامويل أوسو – محمد قدوس – جوردان أيو.

وكانت الفرصة الأولى الخطرة في المباراة من نصيب منتخب غانا، عندما قابل محمد قدوس كرة عرضية من الجهة اليمنى بتسديدة قوية على الطائر مرت أعلى من العارضة ببضعة سنتيمترات عند الدقيقة الخامسة.

ورد منتخب المغرب في الدقيقة الثامنة، حينما مرر “منير الحدادي” كرة رائعة إلى أيوب العملود في ظهر دفاعات منتخب غانا، إلا أن الأخير سدد الكرة بشكل غريب أعلى من المرمى.

وسدد جوردان أيو كرة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة (12)، ولكن وصلت سهلة في يد الحارس ياسين بونو، قبل أن يعود اللاعب ذاته ويهدد مرمى المغرب مرة أخرى في الدقيقة (19)، بتسديدة علت المرمى.

وكاد المدافع رومان سايس يخطف هدف التقدم لمنتخب المغرب في الدقيقة (22)، بعدما أرتقى لكرة عرضية جاءت من الجهة اليمنى، وضربها رأسية لامست العارضة وخرجت إلى ضربة مرمى.

وأضاع نايف أكرد فرصة محققة للتسجيل أيضًا على منتخب المغرب في الدقيقة (29)، حيث فشل في استغلال كرة عرضية أتته من اليمين، سددها مباشرة بيمناه ولكن ذهبت بعيدة عن مرمى رزاق أبلورا، لينتهي الشوط الأول على واقع التعادل السلبي.

اداء فاتر، وهدف مغربي

وفي الشوط الثاني، أتسم اداء المنتخبين بالفتور الشديد كما هو الحال في الشوط الأول، رغم صناعتهم العديد من الفرص السانحة للتسجيل

وحاول جوردان أيو خداع ياسين بونو بتسديدة قوية من زاوية صعبة في الدقيقة (55)، إلا أن حارس إشبيلية تصدى لها بقبضة يده، لتخرج إلى ضربة ركنية.

واستغل “جواد الياميق” كرة حائرة داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من الجهة اليمنى أيضًا، ليسجل منها هدف التقدم الأول لمنتخب المغربي برأسية من وضعية صعبة في الدقيقة (69).

وتألق ياسين بونو من جديد في الزج عن مرماه، عندما تصدى لتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة، وخرجت إلى الركنية عند الدقيقة (71)، التي لم يستفد منها منتخب غانا.

وضيع البديل حكيم زياش فرصة إضافة الهدف الثاني بعدما استغل خطأ في التمرير من قبل مدافع غانا، وانفرد بالمرمى قبل أن يتباطأ في التسديد لترتطم في قدم المدافع، ومرت باقي الدقائق دون جديد يذكر لتنتهي بفوز المغرب بنتيجة (1-0).

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