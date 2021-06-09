الامارات | خورفكان يتعاقد مع العراقي أسامة رشيد

شكرا لقرائتكم خبر عن خورفكان يتعاقد مع العراقي أسامة رشيد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة نادي خورفكان لكرة القدم عن التعاقد مع لاعب وسط منتخب العراق، أسامة رشيد، لمدة موسم واحد، لتمثيله في الموسم المقبل لدوري الخليج العربي، وجرت مراسم توقيع العقد بحضور نائب رئيس شركة كرة القدم، عبدالله بن عامر.

وسبق للاعب الجديد (29 سنة)، الذي يجيد اللعب في خط الوسط، تمثيل العديد من الأندية في البرتغال وبلغاريا وتركيا.

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