الامارات | منتخب الشباب يستعد لكأس العرب بـ «وديتين» مع لبنان

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يستعد لكأس العرب بـ «وديتين» مع لبنان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعد المنتخب الوطني للشباب مواليد 2001 لخوض مباراتين وديتين أمام منتخب لبنان، يومَي 10 و14 الجاري، خلال معسكره الداخلي في دبي، ضمن برنامج تحضيراته للمشاركة في بطولة كأس العرب تحت 20 عاماً، التي تستضيفها مصر من 20 يونيو الجاري إلى السابع من يوليو المقبل، بمشاركة 16 منتخباً.

وقال بيان صحافي: «دشن المنتخب معسكره الداخلي، أول من أمس، على ملعب ذياب عوانة بمقر اتحاد الكرة في الخوانيج، حيث أدى أولى حصصه التدريبية تحت قيادة مدرب المنتخب، الإسباني فرانك أوتيغا، بمشاركة 28 لاعباً، هم: عيسى الحراصي، محمد البلوشي، أحمد الحمادي، عبدالله فدعق، أحمد جوهر، عبدالله الحمادي، حسن المحمدي، محمد مبارك، نواف الحارثي، زايد الزعابي، عبدالعزيز سويلم، محمد المازمي، أحمد الراشدي، عيسى البلوشي، راشد سرور، محمد الظاهري، منصور المنهالي، علي إبراهيم، مبارك الدويس، شهاب لشكري، حمد المقبالي، سلطان الأميري، عبدالعزيز البلوشي، عبدالرحمن محمد، بدر عبدالعزيز، حمدان البشر، علي طاهر، ضاري المازم». ويلعب المنتخب في البطولة العربية ضمن المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات المغرب وطاجيكستان وجيبوتي.

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