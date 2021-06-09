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الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التصفيات الآسيوية

تركمانستان - لبنان 10:00

سريلانكا - كوريا الجنوبية 15:00

الدوري المغربي

الوداد - الدفاع الجديدي 20:00

نهضة بركان - يوسفية برشيد 22:15

كأس الرابطة الجزائرية

شبيبة القبائل - وداد تلمسان 20:30

الدوري البرازيلي

لوندرينا - أوبيراريو فيروفياريو 23:00

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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