الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التصفيات الآسيوية
تركمانستان - لبنان 10:00
سريلانكا - كوريا الجنوبية 15:00
الدوري المغربي
الوداد - الدفاع الجديدي 20:00
نهضة بركان - يوسفية برشيد 22:15
كأس الرابطة الجزائرية
شبيبة القبائل - وداد تلمسان 20:30
الدوري البرازيلي
لوندرينا - أوبيراريو فيروفياريو 23:00
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