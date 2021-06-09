الامارات | حماد: المركز الثاني ليس ضمن حساباتنا

شكرا لقرائتكم خبر عن حماد: المركز الثاني ليس ضمن حساباتنا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال المشرف على المنتخب الوطني، محمد عبيد حماد: «إن (الأبيض) قطع نصف المشوار نحو التأهل إلى المرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2022، بعدما حقق الفريق الفوز على تايلاند بثلاثة أهداف مقابل هدف»، لافتاً إلى أن الجهاز الفني للمنتخب لا يضع ضمن حساباته التأهل إلى المرحلة الحاسمة من التصفيات بالحلول في المركز الثاني بالمجموعة السابعة.

وأوضح حماد في تصريحات صحافية: «إن تركيزنا على التقدم إلى المركز الأول، ولا نفكر على الإطلاق في المنافسة على المركز الثاني، لأن حسابات التأهل من خلاله تصب في مصلحة المجموعات الأخرى، لذلك يجب أن نلعب من أجل هدف التأهل باحتلال المركز الأول في المجموعة السابعة».

المنتخب فاز على تايلاند 3-1. Àتصوير: أسامة أبوغانم

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