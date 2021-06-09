الامارات | محمد مصطفى: الانضمام للنصر حلم راودني منذ القدوم إلى الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مصطفى: الانضمام للنصر حلم راودني منذ القدوم إلى الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصف لاعب الفجيرة السابق المنضم حديثاً لصفوف النصر، محمد مصطفى، تعاقده مع «العميد» بأمنية راودته منذ قدومه إلى الإمارات، وبالتحديد منذ أن كان لاعباً مع دبا الحصن في دوري الدرجة الأولى، مبيناً أنه سيبذل أقصى جهد في صفوف فريقه الجديد، ليكون جديراً بتطلعاته، متمنياً أن يتوّج مع النصر بالبطولات في الموسم المقبل.

وقال محمد مصطفى (مقيم عراقي)، لـ«الإمارات اليوم»: «أسعى لأن يكون انضمامي إلى النصر نقطة تحول في حياتي الكروية، وأن أكون على قدر مسؤولية التعاقد معي، وسأكون حريصاً على ذلك، ويهمني الدفاع عن الصور الجميلة للاعبين العراقيين الذين لعبوا سابقاً في الأندية الإماراتية».

وتابع: «سأتذكر طويلاً الذكريات الجميلة في دبا الحصن، النادي الذي قدمني للمسابقات الإماراتية، ومدربي الأول سليمان البلوشي، ومشرف الفريق محمد سرور، الذي لم يبخل عليّ بخبرته، وأسرة الفجيرة التي دعمتني بشكل كبير، من خلال فرصة اللعب في دوري الخليج العربي».

وخاض اللاعب 23 مباراة مع الفجيرة وسجل ثلاثة أهداف في الموسم الماضي (هدفان في النصر وآخر في الجزيرة).

وكان النصر قد أعلن، أخيراً، عن تعاقده مع محمد مصطفى بعقد يمتد لثلاثة مواسم مقبلة، وسيتم قيده في فئة المقيمين.

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