الامارات | المنتخب رابعاً في أول أيام بطولة الرماية العربية لـ «التراب»

شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب رابعاً في أول أيام بطولة الرماية العربية لـ «التراب» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت منافسات اليوم الأول من بطولة رماية الأطباق من الحفرة (التراب)، ضمن منافسات البطولة العربية الشاملة، منافسات قوية، حيث تصدر المنتخب الكويتي برصيد 213 طبقاً، فيما حل المنتخب السعودي ثانياً بـ203 أطباق. وفي المقابل حلّ المنتخب الوطني في المركز الرابع بـ201 طبق. وعلى الصعيد الفردي، بات سبعة رماة في دائرة المنافسة، هم الرامي الكويتي المتصدر عبدالرحمن الفيحان، والسعودي فيصل الدعجاني، واللبناني مروان عبداللطيف، والكويتي طلال الرشيدي، ونجم المنتخب يحيى المهيري، والمصري أحمد قمر، والقطري سعيد أبوشارب.

وفي نتائج رماة المنتخب، حقّق المهيري 70 طبقاً، وكل من سيف الشامسي وظاهر العرياني 68 طبقاً، بينما حصل عبدالله بوهليبة على 66 طبقاً، وحقق حمد بن مجرن 65 طبقاً. وستتم رماية جولتين اليوم، أي 50 طبقاً، ليتأهل في نهاية الجولات الخمس أفضل ستة رماة إلى نهائي البطولة. وفي يوم غدٍ يلعب كل فريق جولتين تضافان إلى مجموع الفريق (اللاعبون الثلاثة)، ليتم تأهل أربعة فرق للعب في نهائي بطولة العرب.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news